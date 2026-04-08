Priče, mašta i 'Sedam Kaštela': Radionica Udruge Ana oživjela dalmatinsku povijest

U prostoru Gradskog kotara Gripe u Splitu, u Ulici Matice hrvatske 16, održana je još jedna u nizu Radionica za djecu koje organizira Udruga Ana – udruga za pomoć djeci i obiteljima. Ovoga puta tema radionice bila je „Sedam Kaštela“, zanimljiva priča o gradovima koji se poput niza kamenih čuvara protežu uz obalu između Splita i Trogira.

Radionicu je vodila Marina Baraban, koja je djecu kroz priču, razgovor i kreativne aktivnosti povela na malo putovanje kroz povijest i legendu o Kaštelima. Djeca su na početku radionice kroz zanimljivu priču upoznala kako su nekada davno uz obalu nastajale kamene utvrde – kašteli, koje su služile kao zaštita stanovnicima koji su živjeli uz more.

Kroz priču su mali sudionici saznali kako su se uz obalu postupno razvila sedam mjesta: Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić. Svaki od tih gradova nosi dio bogate povijesti i zanimljivih priča o životu uz more, ribarima, starim kamenim kućama i kulama koje su nekada čuvale obalu.

Djeca su s velikim zanimanjem slušala priču, postavljala pitanja i dijelila svoja razmišljanja o tome kako je nekada izgledao život uz more. Posebno ih je razveselio kreativni dio radionice u kojem su kroz crtanje i likovno izražavanje prikazivali more, kaštele, brodove i sunčane dalmatinske krajolike.

Uz puno smijeha, razgovora i mašte nastali su i brojni zanimljivi dječji crteži koji su pokazali koliko djeca kroz ovakve radionice mogu na kreativan način izraziti svoje doživljaje i ideje.

Predsjednica Udruge Ana Ana Duga istaknula je kako su ovakve radionice važan dio rada udruge jer djeci približavaju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Dalmacije.

„Kroz ovakve radionice djeca na zanimljiv i njima blizak način upoznaju gradove, priče i legende našega kraja. Cilj nam je potaknuti dječju znatiželju, maštu i kreativnost, ali i razvijati osjećaj povezanosti s prostorom u kojem živimo. Kada djeca kroz igru i stvaranje otkrivaju povijest svoga kraja, tada uče na najljepši mogući način.“ – istaknula je predsjednica udruge Ana Duga.

Dodala je kako radionice redovito okupljaju djecu koja s velikim veseljem dolaze na susrete jer znaju da ih svaki put čeka nova priča i nova tema.

„Radionice su mjesto susreta, stvaranja i zajedničkog učenja. Djeca kroz njih razvijaju kreativnost, samopouzdanje i osjećaj zajedništva, a to je nešto što nam je posebno važno.“ – dodala je Duga.

Organizatori su zahvalili voditeljici Marini Baraban na predanom radu i strpljenju s djecom, kao i svim malim sudionicima koji su svojim osmijehom, radoznalošću i kreativnošću ponovno pokazali koliko ovakve aktivnosti imaju vrijednost za djecu i zajednicu.

Udruga Ana već sada najavljuje kako će se radionice nastaviti i sljedeće srijede od 17 sati, kada djecu očekuje nova zanimljiva tema i još jedno kreativno putovanje kroz priče i legende našega kraja.