Priče iz dubina – ciklus popularno-znanstvenih predavanja o moru u Gradskoj knjižnici Marka Marulića

Institut za oceanografiju i ribarstvo u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split u sklopu projeta “Science Comes to Town” pokreće ciklus popularno-znanstvenih predavanja „Priče iz dubina“, kroz koji će znanstvenice i znanstvenici Instituta približiti javnosti različite teme vezane uz more i morski okoliš.

Kroz niz zanimljivih i pristupačnih predavanja istraživači će predstaviti svoja istraživanja, objasniti na koji način proučavaju more te otkriti kako se i građani mogu uključiti u pojedine inicijative i na taj način doprinijeti boljem razumijevanju i očuvanju Jadranskog mora.

S morem smo svi povezani – ne samo oni koji žive uz obalu. More utječe na našu klimu, gospodarstvo, hranu i svakodnevni život, bilo izravno ili neizravno. No koliko zapravo znamo o moru? Koliko je toga još uvijek neotkriveno? I kako svatko od nas može pomoći u očuvanju Jadrana? Na ta, kao i na mnoga druga pitanja, pokušat će odgovoriti znanstvenici Instituta kroz niz predavanja čije su teme raznolike i aktualne:

Zvuci dubina – istraživanja podvodnog zvuka i buke u Jadranu

Morski vrtići za nedorasle ribe: zašto su rastilišta ključna za život u moru

Promjene u ihtiofauni Jadranskog i Sredozemnog mora

Kako sam kroz temperaturu mora počela razumijevati klimatske promjene

Mikroplastika: nevidljivi „stanovnik“ našeg mora

Znanost iza zatvaranja uzgajališta školjkaša

Javite nam klikom – građanska znanost u praćenju pojava meduza u Jadranu

U kakvom se moru kupamo?

Fitoplankton – nevidljivi pokretači života na Zemlji

Prirodni biološki aktivni spojevi u moru: ekologija, praćenje i sigurnost hrane

Plavo obrazovanje – koliko se u školama uči o moru?

Prve teme kojima ćemo se baviti vezane su uz istraživanje podvodne buke te važnost područja u moru koja su definirana kao rastilišta riba. Prva dva predavanja iz ciklusa „Priče iz dubina“ održat će se u Središnjoj knjižnici Gradske knjižnice Marka Marulića Split (Ulica slobode 2) u srijedu, 18. ožujka u 18:00 sati.

Dr. sc. Hrvoje Mihanović održat će predavanje na temu „Zvuci dubina – istraživanja podvodnog zvuka i buke u Jadranu“ te će publici približiti važnost podvodnog zvuka kao dijela morskog okoliša. Budući da se zvuk u moru širi na velike udaljenosti, mnoge ga morske životinje koriste za komunikaciju i snalaženje u prostoru. No današnji morski okoliš sve je više ispunjen i zvukovima koje stvara čovjek. Predavanje će predstaviti istraživanja podvodnog zvuka i buke u Jadranu te rezultate projekata SOUNDSCAPE i UNDERSEA.

Predavanje dr. sc. Sanje Matić Skoko posvećeno je temi „Morski vrtići za nedorasle ribe: zašto su rastilišta ključna za život u moru?“, kroz koju će publika saznati zašto su morska rastilišta iznimno važna za rane faze života riba. Ta često neprimjetna staništa pružaju mladim ribama zaštitu, hranu i prostor za rast te su ključna za očuvanje ribljih populacija i zdravlje morskih ekosustava.

Ciklus „Priče iz dubina“ namijenjen je svima koji žele bolje upoznati more koje nas okružuje i o kojemu na mnogo načina ovisimo. Kroz susrete sa znanstvenicima Instituta za oceanografiju i ribarstvo publika će imati priliku iz prve ruke čuti kako nastaju znanstvena istraživanja, što nam ona otkrivaju o stanju Jadranskog mora te zašto je njegovo očuvanje važno za društvo, okoliš i buduće generacije. Organizatori ovim ciklusom žele približiti znanost široj javnosti, potaknuti znatiželju i otvoriti prostor za razgovor o moru, njegovim promjenama i izazovima s kojima se suočava. Predavanja su otvorena za sve zainteresirane građane, a ulaz je slobodan.

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.