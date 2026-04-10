Pričali smo s najpopularnijim keramičarem u Hrvatskoj o poslu i lovi: "Tri kupaonice tjedno? Nemoguće"

Nedavni viralni video mladog keramičara koji tvrdi da s 21 godinom zarađuje i do 80.000 eura mjesečno ponovno je otvorio staru raspravu - koliko keramičari u Hrvatskoj zaista mogu zaraditi i gdje je granica između realnosti i internetskog pretjerivanja. Dok su jedni u komentarima izražavali divljenje, drugi su takve brojke otvoreno dovodili u pitanje, ističući da kvalitetno odrađena kupaonica zahtijeva vrijeme koje se ne može “preskočiti”.

Pronaći dobrog keramičara ovih je dana ravno dobitku na lutriji. Cijene postavljanja keramike otišle su u nebo jer je potražnja za keramičarima višestruko veća od ponude.

Jesu li keramičari ono što su prije nekoliko godine bili programeri i je li u keramici zaista lova do krova? Provjerili smo kod jednog poznatog keramičara koji radi u Hrvatskoj.

"Imam previše posla i ne stignem odraditi sve"

Saša Keramičar ima 20 tisuća pratitelja na Instagramu i njegov je profil za muškarce ono što su influencerice za cure. Tisuće muškaraca iz Hrvatske i regije prate kako Saša postavlja keramiku i objašnjava tehniku i vrste pločica i jasno je da ima pune ruke posla. Ne na Instagramu, nego u stvarnosti.

"Ne mogu uspoređivati IT i keramičare, netko u keramici zarađuje 1500 eura, a netko više tisuća. Tako je i u IT-u. I IT je težak posao na svoj način, dok je keramika teži fizički posao. Ne bih to dvoje uspoređivao, nije u redu", kaže nam Saša.

Aleksandar je u Hrvatsku došao iz Ukrajine i keramiku u Hrvatskoj radi od sredine 2022. godine, kaže u razgovoru za Dalmaciju Danas. Ranije je radio u domovini.

"Imam previše posla i ne stignem odraditi sve narudžbe. Više ne prihvaćam klasično postavljanje keramike, odnosno dnevne boravke i terase. Završavam ono što je unaprijed dogovoreno. Sada se više bavim izrađivanjem lavandina i otoka za kuhinju. Ponekad radim i kupaonice, ali one top levela, dizajnerske, gdje imaju finese poput utičnica od keramike i polica", kaže Saša.

Svaki dan, kaže, odbije nekoga za postavljanje keramike.

Koliko zarađuju keramičari?

Priče o zaradi koju imaju keramičari posljednjih su godina postale pomalo nerealne. Koliko keramičari zaista zarađuju?

"Nema pravila. Ovisi o keramičaru i poslodavcu. To ovisi o njegovoj sposobnosti i profesionalnosti, pogotovo ako je u firmi", kaže na Saša.

Nismo mogli izbjeći pitanje o viralnom videu. Saša se jako nasmijao kada smo mu, kao vrhunskom keramičaru, spomenuli video u kojemu mladi dečko koji navodno postavlja keramiku kaže da odradi tri kupaonice tjedno.

"Ja kao profesionalni keramičar jednu kupaonicu mogu odraditi za osam radnih dana. Tu ima jako puno posla. Taj dečko je to vjerojatno objavio da privuče pažnju i da se o njemu priča. Nije moguće tjedno odraditi tri kupaonice. Hidroizolaciju morate odraditi u dva sloja, a svaki sloj se suši... Da ne pričam da je treba polijepiti keramiku, fugirati. Pa imate tu i vremenske uvjete, svašta. Uglavnom - nema šanse", smije se Saša.

Deficit keramičara postoji jer je to težak fizički posao, kaže nam Saša.

"I nije to tolika lova kako se priča, jer bi u Hrvatskoj inače bilo puno, puno više keramičara", kaže nam Saša.

Pitali smo ga javljaju li mu se mladi momci, potencijalni šegrti. Javljaju se, kaže, ali nikad nije primijetio da istinski žele naučiti raditi keramiku.

"Njih zanimaju cifre i koliko će zaraditi. Ništa ne znaju i ne žele naučiti. Prvo ih zanima kolika je plaća. Ja i dalje učim svaki dan i ulažem u svoje znanje", dodaje Saša.

Kako ćemo prepoznati dobrog keramičara?

Pitali smo Sašu i kako prepoznati dobrog keramičara,

"Prvo na što treba obratiti pažnju je alat. Po alatu vidiš kakav je majstor. Profesionalac uvijek ima kvalitetan, čist i uredan alat za svaku vrstu posla.

Druga stvar je iskustvo i način rada. Kvalitetan majstor ne može raditi sve brzo i ‘štancati’ kupaonice. Dobar posao traži vrijeme - pripremu, sušenje i završne radove.

Danas živimo u dobu društvenih mreža pa možete vidjeti i ranije radove. Pogledajte portfelj, fotografije i video radova. Najbolje je usporediti dva ili tri majstora prije nego donesete odluku.

Velika je stvar i cijena. Ako je prosjek, primjerice, 30 eura po kvadratu, a netko nudi za 15 ili 20, tu već treba biti oprezan. Nema šanse da se za takvu cijenu napravi kvalitetan posao.

Ja uvijek kažem - dobar majstor nema slobodnih termina. Ako vam netko kaže da može početi sutra, zapitajte se zašto", zaključuje.