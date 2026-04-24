Priča o "teti" iz Banovine, ali možda ne onakva kakvu biste na prvu očekivali

Na redakcijski e-mail javila nam se čitateljica koja je danas na području Matejuške izgubila svoj mobitel, no zahvaljujući snalažljivosti i dobroj volji jedne Splićanke, situacija je vrlo brzo dobila sretan epilog.

Naime, mobitel roza boje pronašla je žena na klupi na Matejuški. U blizini su se nalazila dvojica muškaraca, no kako je uređaj bio očito ženski, pretpostavila je da ne pripada njima, već da ga je netko zaboravio.

Kontaktirala udrugu

Umjesto da ga ostavi ili ignorira, odlučila je pokušati pronaći vlasnika. Primijetila je notifikaciju jedne udruge, pa je putem Facebooka kontaktirala upravo tu udrugu, pretpostavljajući da bi izgubljeni mobitel mogao pripadati nekoj od članica.

Udruga je potom objavila obavijest u svojoj grupi, a vlasnica se ubrzo prepoznala i javila, čime je cijela situacija riješena u kratkom roku.

Zahvala

“Htjela bih se javno zahvaliti savjesnoj ženi iz Splita koja je, usput rečeno, djelatnica Banovine. Sva čast na njenom poštenju i prisebnosti. Naravno da bi mi gubitak mobitela predstavljao trošak, a da ne govorim o fotografijama i kontaktima… Još jednom puno hvala”, poručila je sretna vlasnica.

Ova priča još je jedan podsjetnik da male geste mogu imati veliko značenje – i da poštenje i dalje živi na splitskim ulicama.