Priblaćke mačkare vraćaju se 17. siječnja: Stoljetna tradicija ponovno oživljava

U subotu, 17. siječnja 2026. godine, Priblaće će ponovno postati središte stare pučke tradicije održavanjem Priblaćkih mačkara, jednog od najprepoznatljivijih i najstarijih narodnih običaja ovoga kraja.

Riječ je o ophodu čiji korijeni sežu u pretkršćanska vremena, kada su se maske, zvona i bučni obilasci sela koristili kako bi se otjerale zle sile, bolest i zima te prizvala plodna i rodna godina. Upravo ta simbolika i danas čini srž mačkarskog običaja, koji se prenosi s koljena na koljeno.

Priblaćke mačkare prepoznatljive su po visokim ovčjim mišinama, bogato ukrašenim rutama, snažnim zvonima i upečatljivim maskama, koje zajedno stvaraju snažan vizualni i zvučni dojam. Svaki korak i svaki zvuk zvona ima svoje značenje – buđenje prirode, zaštitu zajednice i prijelaz iz starog u novo.

Mačkare se okupljaju u jutarnjim satima te, prema ustaljenoj ruti, obilaze okolna mjesta. Domaćini ih dočekuju hranom, pićem i otvorenim vratima, čime se njeguje zajedništvo, gostoprimstvo i prenošenje tradicije na mlađe naraštaje.

Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati na Kevinom oboru, nakon čega slijedi ophod rutom Glavčica – Živinić – Strana – Vuletina Rupa – Roknjaču – Ovrlja – Ruda – Udovičići – preko Jelašca. Dolazak u Vugdelića, na igralište, planiran je oko 17 sati, gdje će se održati završnica manifestacije uz feštu i druženje do kasno u noć.

Priblaćke mačkare i ove će godine ponuditi autentičan doživljaj narodnih običaja, okupljajući mačkare, mještane i posjetitelje željne živog susreta s tradicijom koja je stoljećima oblikovala identitet ovoga kraja.