Prevrnuo se kamion na A1, prekinut promet prema Zagrebu

Rano jutros, oko 5 sati, na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća zbog koje je promet u smjeru Zagreba u potpunosti obustavljen.
Na 98. kilometru, poslije tunela Mala Kapela, prevrnulo se teretno vozilo, a teret koji je prevozilo - umjetno gnojivo - rasuo se po kolniku. Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
Zbog nesreće dionica autoceste u smjeru Zagreba zatvorena je za sva vozila. Promet se preusmjerava te se vozi obilazno od čvora Brinje državnom cestom DC-23 do čvora Ogulin, gdje se vozila mogu vratiti na autocestu.
Policija na terenu obavlja očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
3
0
0
0