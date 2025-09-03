Prevarant se predstavio kao astronaut iz svemira, starica mu poslala 5800 eura za kisik

Osamdesetogodišnja žena s japanskog otoka Hokkaido postala je žrtva neobične prevare. Nepoznati muškarac predstavio joj se kao astronaut koji je navodno zaglavio na svemirskom brodu i kojem je hitno potreban novac za kupnju kisika.

Njih dvoje stupili su u kontakt u srpnju putem društvenih mreža, a komunikacija se razvila u svojevrsnu internetsku vezu. Prevarant je zatim tvrdio da je „trenutno u svemiru, pod napadom“ i da mu je novac nužan kako bi kupio kisik.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Žena, koja živi sama, povjerovala je u priču i prebacila mu oko milijun jena (oko 5800 eura).

Policija u Hokkaidu priopćila je da je riječ o obliku tzv. romantične prevare, u kojoj prevaranti iskorištavaju ljude koji traže ljubav ili bliskost putem interneta.

Iz policije upozoravaju građane da budu oprezni i skeptični ako osoba koju upoznaju na društvenim mrežama ili aplikacijama za dopisivanje zatraži novac.