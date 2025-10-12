Presretač ga na autocesti uhvatio pri suludoj brzini, a onda su otkrili tko je za volanom...

Jučer, 11. listopada 2025. godine, oko 21,00 sati, policijski službenici Postaje prometne policije Krapina su službenim vozilom - presretačem, na autocesti A2 kod Mokrica, uočili osobni automobil koji se kretao lijevom prometnom trakom, a prilikom mijenjanja prometne trake nije koristio pokazivače smjera, a također su utvrdili i prekršaj nepropisne brzine kretanja te su zaustavili osobni automobil, kojim je upravljao 20-godišnji hrvatski državljanin, iz smjera Krapine u smjeru Zagreba, brzinom od 215 km/h, na dijelu ceste gdje je brzina kretanja prometnim znakom ograničena na 130 km/h.

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja iz članka 54. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno zbog nepropisne brzine kretanja vozilom, uručen obavezni prekršajni nalog te mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju od jednog mjeseca, dok mu je zbog počinjenih prekršaja ne korištenja pokazivača smjera i ne kretanja desnom prometnom trakom, odnosno prekršaja iz članka 44. i članka 142. Zakona o sigurnosti prometa na cestama naplaćena novčana kazna.

Upozoravamo vozače da poštuju ograničenja brzine i da se odgovorno ponašaju u prometu, vodeći pritom brigu o sebi i drugim sudionicima u prometu - poručili su iz PU krapinsko-zagorske.