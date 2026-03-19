Presjekao grkljan pa zapalili tijelo u napuštenoj kući u Rupotinama: Optuženi Brzi i Igor Dokić zbog zločina iz - ljubomore!

Godinu dana nakon stravičnog otkrića na rubu Rupotina, zapaljenog muškog tijela u napuštenom derutnom objektu na padinama Kozjaka, splitsko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca zbog tog zločina!

Marko Gilić (45) zvani Brzi optužen je zbog teškog ubojstva 45-godišnjeg Lovre Vukušića, dok se Igor Dokić (49) tereti za isti zločin, ali u pitanju je 'obično' ubojstvo...

Gilić je 'ponukan snažnom ljubomorom' 15. travnja prošle godine oko 23.30 sati u Splitu, nakon prethodnog dogovora s Dokućem, presjekao grkljan Vukušiću te je ovaj na mjestu preminuo. Kasnije su ga obojica zamotala u tapet i prebacili tijelo do napuštene kuće gdje su tijelo zapalili pokušavajući se riješiti dokaza!

Obojici je produljen pritvor.

Uhićeni su inače zbog sumnje u zlouporabu droga, makar su inspektori sumnjali i na ovaj zločin.

U početku je podnesena 'tek' kaznena prijava i pokrenuta istraga protiv Dokića starijeg i Gilića, kako smo već pisali, zbog zlouporabe opojnih droga: kod Igora Dokića je naime pronađeno preko 800 grama kokaina!

Ekipa je neko vrijeme bila pod prismotrom policije, no nije to bio 24-satni nadzor. Dokića i njegovu 'bazu' u Kupreškoj ulici, na granici između Brda i Neslanovca, držali su pod nadzorom inspektori odjela za droge. Tako je i uočeno da je tjedan dana prije otkrića zapaljenog tijela u ruševini iznad Rupotina upravo Lovre Vukušić izašao iz taksija ispred zgrade u kojoj su boravili Dokić i Gilić. To su policajci zaduženi za droge dojavili kolegama koji su istraživali ubojstvo iz Rupotina pa je idući korak bio logičan – uhićenje dvojca osumnjičenih.

Oni su pak olakšali situaciju istražiteljima jer su, vjerojatno i oni u panici nakon pronalaska i identifikacije tijela (jer se, kako doznajemo od izvora bliskih istrazi, Lovre V. koji u svom dosjeu ima sudske postupke, za krađe, posljednje vrijeme intenzivno družio s Dokićem i Gilićem) u Rupotinama odlučili skloniti zalihu iz stana.

Pa su ih policajci presreli nedaleko Kupreške, Gilića na skuteru kao prethodnica, a Igor Dokić je vozio BMW njemačkih registracija, u kojem je kao suvozač bio i njegov nećak. U ruksaku Igora Dokića pronađeno je preko 800 grama kokaina, što je s obzirom na njihov dosje bilo dovoljno za uhićenje i pritvaranje.

Tijekom policijske obrade slučaja međutim nisu ništa govorili (osim što je Dokić stariji konstatirao kako njegov nećak nema veze s drogom niti je znao za nju) o slučaju iz Rupotina.

Gilić je optužen za teško ubojstvo, jer je motiv ljubomora, dok je Dokić optužen za obično ubojstvo - a sve za isti zločin, što je dosta neobično.