PREOKRET KOD MODRIH: Mirko Barišić ipak ostaje predsjednik još jedan mandat?

Iako se već neko vrijeme činilo kako će Dinamo na sljedećoj skupštini zbilja izabrati novog predsjednika kluba, što bi značilo odlazak Mirka Barišića (87) s te funkcije, došlo je do preokreta. Na prijedlog Nikole Hanžela, dugogodišnjeg člana Izvršnog odbora, Barišić je nominiran za još jedan mandat.

Podsjetimo, Barišićev mandat traje do ožujka 2024. Rekao je kako se nema namjeru ponovno kandidirati: "Ja nemam svog kandidata, ja se ne mislim kandidirati, no ako netko izrazi želju, onda ću razmisliti." Sada se Hanžel pobrinuo za to da Barišić ima o čemu razmišljati.

Novi izbori bi se trebali održati prema novom statutu, a održat će se nekad početkom ožujka, dok bi se do 11. ožujka trebala održati i skupština kluba. Skupština će imati 60 članova, od čega bi 25 birali članovi na neposrednim izborima, a 35 bi imenovao Izvršni odbor na temelju kandidatura, piše Index.