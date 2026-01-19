Preminuo Valentino Garavani

Slavni talijanski modni kreator Valentino Garavani preminuo je danas u Rimu, objavila je njegova Zaklada. Kako se navodi u priopćenju, Valentino je umro "u spokojstvu svoje rimske rezidencije, okružen ljubavlju svojih najmilijih".

Zaklada je izvijestila da će komemoracija (camera ardente) biti organizirana u prostoru PM23, na adresi Piazza Mignanelli 23, Rim, i to u srijedu 21. i četvrtak 22. siječnja 2026. od 11 do 18 sati.

Sprovod će se održati u petak 23. siječnja 2026. u 11 sati, u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na adresi Piazza della Repubblica 8, Rim, pišu talijanski mediji.

Tko je bio Valentino?

Valentino Garavani, punim imenom Valentino Clemente Ludovico Garavani, rođen je 11. svibnja 1932. u Vogheri, u pokrajini Pavia. Ljubav prema modi, koju su podupirali roditelji Mauro Garavani i Teresa de Biaggi, odvela ga je na školovanje iz mode i francuskog jezika, a potom i u Pariz, gdje je započeo profesionalni uspon.

U francuskoj prijestolnici radio je kao šegrt kod Jean Dessèsa i Guya Larochea, a nakon povratka u Italiju iskustvo je stjecao uz Emilija Schubertha i Vincenza Ferdinandija.

Modna kuća Valentino osnovana je 1957., dok je prvi atelier u Rimu, u Via Condotti, otvoren 1959. Početak nije bio jednostavan, no prekretnica dolazi 1960. ulaskom u posao Giancarla Giammettija, studenta arhitekture kojega je Valentino upoznao u jednom rimskom kafiću. Njihovo partnerstvo, kako se ističe, trajalo je cijeli život.

Valentino je tijekom karijere postao jedan od najslavnijih talijanskih i svjetskih dizajnera, a posebno se pamti kao kreator najprepoznatljivije nijanse crvene boje, koja je obilježila estetiku njegovih kolekcija.

Od Jackie Kennedy do svjetskog jet-seta

Među ženama koje su nosile njegove kreacije bile su brojne ikone, od Jacqueline Kennedy Onassis, s kojom je imao dugotrajan odnos suradnje započet 1964., do Elizabeth Taylor, Sharon Stone i Linde Evangeliste.

Nakon desetljeća rada, Valentino je 2007. napustio čelnu poziciju u svojoj modnoj kući.

U srpnju 2012. modna kuća je prodana katarskoj tvrtki Mayhoola for Investments, dok je 2023. grupacija Kering preuzela 30 posto udjela u grupi Valentino za 1,7 milijardi eura.

Valentino i Giammetti su 2016. osnovali Zakladu Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti, s isključivo filantropskom misijom.

Među prvim reakcijama bila je ona talijanske premijerke Giorgie Meloni, koja je Valentina opisala kao "neupitnog majstora stila i elegancije" te "vječni simbol talijanske visoke mode".

Predsjednik Republike Sergio Mattarella poručio je da Italija gubi dizajnera uspjeha, "sposobnog gledati izvan trendova i konvencija", istaknuvši njegov doprinos svijetu mode.

Dizajnerica Donatella Versace objavila je fotografije Valentina, uz poruku da je svijet izgubio "pravog Majstora" i da neće biti zaboravljen, pritom posebno spomenuvši Giammettija, javljaju talijanski mediji.

Voghera se oprašta: "Tišina koja slijedi velike prisutnosti"

Od Valentina se emotivno oprostio i Teatro Valentino Garavani u Vogheri, istaknuvši da je njegov odlazak donio "tišinu koja ima drukčiju težinu" te da je svijetu podario "visoku i nježnu ideju ljepote" koja prelazi vrijeme, generacije i emocije.

Valentino Garavani iza sebe ostavlja opus koji je definirao pojam talijanske elegancije – i naslijeđe koje će, kako poručuju brojni, nastaviti inspirirati i nakon njegova odlaska.