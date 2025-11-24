Preminuo Udo Kier, legenda europskog filma

Udo Kier, njemački glumac i kultna ikona koji je surađivao sa svima, od Andyja Warhola do Larsa von Triera i Madonne, umro je u nedjelju ujutro, prema riječima njegovog partnera, umjetnika Delberta McBridea. Imao je 81 godinu, piše Variety.

Među više od 200 filmova u njegovom opsežnom opusu, Kierove suradnje s Warholom su među najslavnijima. Kier je glumio u naslovnim ulogama u filmovima "Meso za Frankensteina" iz 1973. i "Krv za Drakulu" iz 1974. Oba filma, u režiji Paula Morrisseyja i produkciji Warhola, subverzivna su, senzualna reinterpretacija klasičnih holivudskih čudovišta, a Kier donosi jeziv, ali komično nespretan pristup naslovnim likovima.

Ta dva filma proslavila su Kiera, a sljedeća dva desetljeća proveo je radeći diljem Europe i surađujući s legendarnim scenaristom i redateljem Rainerom Wernerom Fassbinderom na filmovima poput "Žene upravnika stanice", "Treće generacije" i "Lili Marleen". Zatim je na Berlinskom filmskom festivalu Kier upoznao budućeg dvostrukog redatelja nominiranog za Oscara, Gusa Van Santa, kojemu Kier pripisuje zasluge za dobivanje američke radne dozvole i SAG kartice.

Godine 1991. Van Sant je Kiera široko predstavio američkoj publici svojom dramom o odrastanju "Moj vlastiti privatni Idaho", labavo temeljenom na Shakespeareovom "Henriku IV". Kier se pojavio u sporednoj ulozi uz zvijezde Rivera Phoenixa i Keanua Reevesa.

Otprilike u isto vrijeme, Kier je započeo svoju cjeloživotnu suradnju s von Trierom. Počevši krajem 80-ih s filmom "Epidemija", Kier se pojavio u filmu "Europa" iz 1991. prije nego što se pojavio u nekoliko epizoda von Trierove dugotrajne horor-triler serije "Kraljevstvo" tijekom 90-ih i ranijih godina. Njihove druge filmske suradnje uključuju "Lomeći valove", "Plesač u tami", "Dogville", "Melankolija" i "Nimfomanka: Vol. II".

Devedesetih godina prošlog stoljeća Kier je glumio i u nekoliko sporednih uloga u velikim holivudskim produkcijama, poput "Ace Ventura: Pet Detective", "Armageddon" i "Blade". Pojavio se i u Madonninoj knjizi "Sex" iz 1992., te u njezinim glazbenim spotovima za pjesme "Erotica" i "Deeper and Deeper" s njezinog albuma "Erotica".

Nedavno se Kier pojavio u nagrađivanom filmu Klebera Mendonçe Filha "The Secret Agent". Film je zvijezdi Wagneru Mouri donio nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu 2025. godine.

Rođen kao Udo Kierspe u Kölnu u Njemačkoj, u bolnici koju su bombardirale savezničke snage, preselio se u London s 18 godina nakon što je upoznao Fassbindera u baru.

"Svidjela mi se pažnja, pa sam postao glumac", rekao je Peteru Debrugeu iz Varietyja u intervjuu 2024. godine. Nakon što je desetljećima radio između Europe i SAD-a, Kier se nastanio u Los Angelesu i Palm Springsu, gdje je živio u bivšoj knjižnici iz sredine stoljeća i njegovao interese za umjetnost, arhitekturu i kolekcionarstvo. Bio je zaštitno lice Filmskog festivala u Palm Springsu, gdje je toplo primio pohvale obožavatelja.