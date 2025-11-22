Preminuo Stjepan Mile Poljak

Gradska glazba Sinj izvijestila je javnost o smrti svog dugogodišnjeg člana Stjepana Mile Poljaka, koji je preminuo na blagdan Svete Cecilije, zaštitnice glazbe i glazbara. Poljak je imao 84 godine.

"U tuzi javljamo da nas je, na blagdan Svete Cecilije, zaštitnice glazbe i glazbara, napustio Stjepan Mile Poljak (1941. – 2025.)", poručili su iz Gradske glazbe Sinj, ističući kako je riječ o čovjeku koji je desetljećima bio dio njihovog glazbenog i društvenog života.

Poljak je svoj glazbeni put vezao uz sinjsku limenu glazbu više od četiri desetljeća. „Svoj je glazbeni put posvetio našem društvu više od četiri desetljeća. Svirao je od 1952. do 1996. godine, ostavivši neizbrisiv trag, kako u srcima članova tako i u povijesti našega grada“, navodi se u oproštajnoj objavi.

Posebno mjesto u sjećanju članova i Sinjana Poljak je zauzeo kroz sudjelovanje u Alci. "Posebno će ostati zapamćen po tome što je punih 15 godina svirao Alkarski zov, časno noseći tradiciju koja se prenosi generacijama", istaknuli su iz Glazbe, podsjetivši na njegovu ulogu u čuvanju jednog od najvažnijih simbola grada.

Njegova ljubav prema glazbi nastavlja živjeti kroz obitelj. "Sin Mladen i unuk Anđelo nastavljaju obiteljsku tradiciju u Gradskoj glazbi Sinj, čuvajući naslijeđe koje je Mile s ponosom stvarao", poručuju iz društva, naglašavajući neraskidivu vezu obitelji Poljak s glazbom i gradom.

Na kraju objave uputili su sućut obitelji i članovima. "Cijeloj obitelji, a posebno našim članovima Mladenu i Anđelu, upućujemo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem", zaključili su iz Gradske glazbe Sinj.