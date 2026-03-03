Preminuo poznati stomatolog iz Dalmacije

U 80. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je istaknuti šibenski stomatolog i dugogodišnji član Lions kluba Šibenik, dr. Veljko Grčić.

Grčić je desetljećima bio aktivan u radu šibenskih Lionsa, gdje je svojim predanim humanitarnim angažmanom ostavio dubok trag u lokalnoj zajednici, piše Šibenik IN.

Tijekom godina sudjelovao je u nizu akcija i projekata, od prikupljanja pomoći za slijepe i slabovidne osobe, potpore obiteljima slabijeg imovinskog stanja, do podrške ustanovama poput šibenske bolnice i dječjih domova.