Preminuo poznati srpski glumac

Beograd je ostao bez jednog od svojih najdugovječnijih i najodanijih kazališnih umjetnika. Zoran Đorđević, dramski umjetnik i član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta (BDP) od 1971. godine, preminuo je u Beogradu u 79. godini života. Bio je aktivan glumac i tijekom umirovljeničkih dana.

Cijeli radni vijek u Beogradskom dramskom pozorištu

Đorđević je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Minje Dedića. Svoju je profesionalnu karijeru gotovo u potpunosti vezao uz BDP, gdje je prvi put nastupio još 1968. godine u predstavi "Đido", u režiji Minje Dedića. Među rijetkim je glumcima koji su čitav radni vijek proveli u jednom kazalištu – Beogradskom dramskom pozorištu – i na njegovoj sceni ostao prisutan i nakon odlaska u mirovinu.

Rođen i odrastao na Crvenom krstu, upravo je ondje gledao i prvu predstavu koja ga je, kako je sam zapisao, pretvorila u "klinca koji sanja pozorište". Na tom je mjestu odigrao i prvu profesionalnu ulogu.

Više od 70 uloga na matičnoj sceni

Tijekom karijere ostvario je više od 70 uloga na sceni BDP-a. Među predstavama koje se posebno ističu nalaze se "Na leđima ježa", igrana više od 300 puta, zatim "Vesele žene Vindzorske", "Dva viteza iz Verone", "Ivkova slava", "Zona Zamfirova", "Večiti mladoženja", "Puču", "Revizor", "Jazavac pred sudom", "Poltron", "Sabirni centar", "Besnilo", "Psovači" i "Karmen".

Posebno je izdvajao suradnju s redateljem Paolom Mađelijem u predstavama "Večeras improvizujemo", "Centrifugalni igrač" i "Trinaest božijih tričarija". Među njegovim posljednjim projektima bili su "Let iznad kukavičjeg gnezda", "Falsifikator", "Kad su cvetale tikve" i "Zaljubljeni Šekspir".

Bio je i član izvorne postave predstave "Buba u uhu" u Jugoslavenskom dramskom pozorištu (JDP), u kojoj je igrao više od šest desetljeća.

Đorđević je ostvario niz uloga na filmu, uključujući i naslovnu ulogu Mikija u njemačkoj produkciji "Mikis balade" ("Mikijeva balada"). Film je osvojio brojne nagrade u Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj te "Srebrno jaje" na Kustendorf festivalu.

Na televiziji je ostavio trag u naslovima kao što su "Diplomci", "Beogradske priče", "Otpisane", "Vuk Karadžić", "Bolji život", "Porodično blago" te u nagrađivanoj drami "Apoteka Golubović".

Glumac na kojega se ansambl oslanjao

U BDP-u ga pamte kao pouzdanog člana ansambla, vjernog i posvećenog suradnika te histriona koji je znao iznenaditi neočekivanim scenskim rješenjima. Svojim životom i radom, ističe se, postavio je i održao visoke moralne i umjetničke kriterije.

Datumi sahrane i komemoracije bit će naknadno objavljeni.

