Preminuo poznati glazbenik, jedan od osnivača grupe KISS

Ace Frehley, osnivač i gitarist rock benda KISS, preminuo je u 74. godini, piše ABC News.

Njegova smrt potvrđena je u izjavi njegove obitelji.

"Potpuno smo shrvani i slomljenog srca", stoji u izjavi. "U posljednjim trenucima imali smo sreću da smo ga mogli okružiti ljubavnim, brižnim, mirnim riječima, mislima, molitvama i namjerama dok je napuštao ovu zemlju. Čuvamo sve njegove najljepše uspomene, njegov smijeh i slavimo njegove snage i dobrotu koju je pružao drugima."

U izjavi se dalje navodi: "Veličina njegove smrti je epskih razmjera i izvan shvaćanja. Razmišljajući o svim njegovim nevjerojatnim životnim postignućima, uspomena na Acea će živjeti zauvijek!"

Frehley, čija se kostimirana scenska persona s bendom zvala Svemirac, uveden je s bendom u Rock & Roll Hall of Fame 2014. godine.

Vijest dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Frehley otkazao ostatak svojih turneja za 2025. "zbog nekih tekućih zdravstvenih problema".

Frehley, rođen kao Paul Daniel Frehley, suosnivač je KISS-a s Paulom Stanleyjem, Geneom Simmonsom i Peterom Crissom u New Yorku 1973. godine. Proslavili su se zahvaljujući svojim nastupima uživo, koji su uključivali oslikavanje lica, divlje scenske kostime i obilje pirotehnike. Postali su jedan od najprodavanijih bendova svih vremena.

Frehley je napustio grupu 1982., ali se ponovno pridružio 1996. godine. Zatim je ponovno otišao 2002. godine, nakon prve oproštajne turneje KISS-a.

Godine 1999. nominiran je za Grammyja za KISS za najbolji hard rock nastup za album "PsychoCircus".

Izvan KISS-a, Frehley je osnovao vlastiti bend, Frehley's Comet, i objavio nekoliko solo albuma, a posljednji mu je bio "10,000 Volts" iz 2024. godine.

U prosincu je s KISS-om trebao biti dobitnik nagrade Kennedy Center Honors.

Iza njega su ostali supruga Jeanette, kći Monique, brat Charles, sestra Nancy Salvner, nećakinje Suncere Frehley i Julie Salvner, nećaci Sky Frehley i Andrew Salvner, šogorica Michelanne i šogor Ron Salvner, prema priopćenju za javnost.

Ostali članovi KISS-a odali su počast Frehleyju zbog njegove uloge u osnivanju benda.

"Shrvani smo smrću Acea Frehleyja", rekli su Paul Stanley i Gene Simmons u zajedničkoj izjavi. "Bio je bitan i nezamjenjiv rock vojnik tijekom nekih od najformativnijih osnivačkih poglavlja benda i njegove povijesti. On je i uvijek će biti dio KISS-ove ostavštine."

U izjavi objavljenoj na njegovoj web stranici, Peter Criss je rekao: „Slomljenog srca i dubokom, dubokom tugom, moj brat Ace Frehley je preminuo. Umro je mirno okružen svojom obitelji. Moja supruga i ja bili smo uz njega do kraja... Kao osnivač rock grupe KISS i u Aceovoj solo karijeri, Ace je utjecao i dirnuo srca milijuna ljudi. Njegova ostavština živjet će u glazbenoj industriji i u srcima KISS vojske.“