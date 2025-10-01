Preminuo Mirko Matijaš, član Uprave NK Zagora Unešič

Otišao je profesor Mirko Matijaš, objavili su iz NK Zagora Unešić.

"Jedan od osnivača moderne Zagore, član naše Uprave, čovjek koji je punim plućima disao našu Zagoru, veliki kroničar jednog vremena našeg nogometnog kluba

Mirko je odavno zavezao sebe za Zagoru i kako bi on znao reći za druge….Mirko i Zagora su bili jedan neraskidivi čvor, čovjek koji je marljivo izvještavao sa svake utakmice na Borovištu još u doba kada nije bilo moćnih internet pomagala, nego samo pero jednog nogometnog romantika….

Mirko je okupio moćnu novinarsku silu u najposjećenijoj utakmici u povijesti Zagore, protiv Dinama u studenom 2008. kad se na Borovištu natiskalo 7000 navijača….Mirko je bio, osim svoje pisane riječi bio i vrhunski fotograf čije su se fotografije izlagale u galerijama diljem Europe….

Svestran, kako samo njemu priliči, veliki nogometni zaljubljenik i navijač svoje Zagore koja je bila njegova velika ljubav….Zagora, čiji će igrači sutra u 16:00, u Nevestu povesti Mirka prema njegovoj zadnjoj stanici", poručuju iz Nogometnog kluba Zagora Unešić.