Preminuo legendarni trener iz Dalmacije. 'Jadran' se oprostio od njega

Veslački klub Jadran oprostio se od nekadašnjeg veslača i trenera Ivice Peroša, koji je danas preminuo.

Danas nas je zatekla još jedna tužna vijest, u 76 godini života umro je Ivica Peroš, nekadašnji veslač i trener u Veslačkom klubu Jadran Zadar.

Veslao je kao junior u Jadranu krajem 60 tih godina prošlog stoljeća, a kasnije je ostavio veliki trag kao trener mlađih kategorija osamdesetih godina. Veslači su ga iznimno voljeli i uvažavali.

Na početku Domovinskog rata priključio se kao hrvatski branitelj u obrani Domovine, a završetkom rata ponovno je pomagao u radu kluba odlascima na regate vozeći klupski kombi i prikolicu s brodovima.

U ime veslača i Uprave VK Jadran Zadar obitelji upućujemo iskrenu sućut.

Počivao u miru!