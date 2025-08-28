Preminuo jedan od najuglednijih hrvatskih znanstvenika

U utorak, 26. kolovoza 2025. u Zagrebu je u 80. godini života preminuo istaknuti hrvatski kemičar akademik Svetozar Musić, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, poručili su iz HAZU-a.

Svetozar Musić rođen je 18. srpnja 1946. godine u Skoplju. Akademska zvanja stekao je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Radio je u Institutu Ruđer Bošković kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, gdje je bio predstojnik Zavoda za kemiju materijala. U zvanje emeritusa Instituta Ruđer Bošković izabran je 2012. godine.

Svetozar Musić bavio se istraživanjem metalnih oksida, oksidnih stakla i staklokeramike primjenom niza eksperimentalnih tehnika čime se postiže vrhunska karakterizacija uzoraka. Objavio je oko 300 znanstvenih radova u časopisima koji se navode u Current Contents. U jednom razdoblju bio je najproduktivniji hrvatski znanstvenik u području prirodnih znanosti. Njegovi znanstveni radovi citirani su oko 7500 puta. Velika većina tih radova osniva se na originalnim idejama autora, a dominantno su ostvareni u Republici Hrvatskoj.

Veliki znanstveni program Svetozara Musića bio je jedan od prvih po uspješnosti u Hrvatskoj u području prirodnih znanosti. Vodio je jaku istraživačku grupu prepoznatljivu u svijetu. Tu istraživačku grupu opremio je vrhunskom instrumentacijom, kao što su pretražni elektronski mikroskop sa spektrometrom karakterističnog X-zračenja, rendgenski difraktometar i spektrometri FT-IR i UV/Vis/NIR s integriranom sferom. Uveo je tehniku Mossbauerove spektroskopije u RH.

Svetozar Musić je bio mentor pri izradi 18 doktorskih i magistarskih radova. Bio je ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju. Uspješno je organizirao dvije vrhunske međunarodne spektroskopske konferencije EUCMOS-2008 i ICAME-2013 u Opatiji.

Za svoj cjelokupni rad dobio je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2006. godine. Izabran je za člana suradnika HAZU 2010. u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, a za redovitog člana 2016. godine. Akademik Musić je jedan od onih znanstvenika koji se cijelom svojom djelatnošću zauzimao za napredak znanosti u našoj sredini i općenito za prosperitet Republike Hrvatske.

Bio je član programskih odbora i predsjedatelj niza međunarodnih skupova. U njegovu čast održan je pod pokroviteljstvom Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU međunarodni znanstveni skup Mediterranean Conference on the Application of the Mossbauer Effect (Zadar 2015). Poseban broj objavio je časopis Croatica Chemica Acta u povodu njegova 70. rođendana i 45 godina znanstvenog rada.

Akademik Musić bio je član Vijeća za nuklearnu sigurnost Sabora Republike hrvatske i član Povjerenstva za nuklearnu elektranu Krško. Bio je član Izbornog tijela područja kemije od 1983. do 2011. te kraće vrijeme pomoćnik ravnatelja Instituta Ruđer Bošković. Bio je koordinator programa Novi funkcionalni materijali, kao jednog od najvećih znanstveno-istraživačkih programa u Hrvatskoj, a na kojem su sudjelovali brojni istraživači Institut Ruđer Bošković, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Također je bio ekspert za znanost o materijalima i sintetičku kemiju pri Europskom istraživačkom vijeću (EU).

Posljednji ispraćaj akademika Svetozara Musića održat će se u krugu obitelji.