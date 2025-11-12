Preminuo je popularni influencer s preko 800 tisuća pratitelja: "S dubokom tugom dijelimo vijest o smrti..."

Kalifornijski influencer Michael Duarte, poznat po profilu @foodwithbearhands, preminuo je 8. studenoga, svega nekoliko dana nakon što je proslavio godišnjicu braka.

Iako uzrok smrti još nije službeno naveden, prema prvim informacijama Duarte je iznenada preminuo tijekom putovanja u Teksasu u, kako se navodi, užasnom incidentu, a nije objašnjeno o čemu je riječ.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova agencija Alooma Media Group, koja je na društvenim mrežama objavila potresnu poruku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli THE COOKING GUILD (@thecookingguild_)

"S dubokom tugom dijelimo vijest o smrti našeg dragog klijenta i prijatelja Michaela Duartea. Bio je istinski i odan suradnik, pouzdan partner i, iznad svega, iznimna osoba. Njegova strast, profesionalnost i kreativnost ostavili su trajan trag ne samo na našem timu već i na svima koji su imali privilegiju raditi s njim", stoji u priopćenju, piše Dnevnik.hr.

Pokrenuta je i kampanja GoFundMe kako bi se pokrili troškovi sprovoda i prijevoza tijela natrag u Kaliforniju te osigurala pomoć njegovoj supruzi Jessici i njihovoj kćeri Oakley. Trenutačno je prikupljena 61 tisuća dolara.

Michael Duarte imao je više od 839.000 pratitelja na Instagramu, gdje je objavljivao kreativna i humoristična kulinarska videa. Snimanje je započeo tijekom pandemije, isprva iz hobija, dok je radio na obnovi restorana u kojem je bio zaposlen.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Weber Grills (@webergrills)

"Na slobodne dane ponovno sam počeo objavljivati videa s hranom – prvi sam snimio sa svojom kćeri. Tada sam shvatio koliko me usrećuje stvaranje sadržaja. S vremenom sam uvidio da to nije samo hobi – to može postati posao, nešto veće od mene samoga", napisao je u biografiji na društvenim mrežama, gdje se njegovi pratitelji sada opraštaju.

Michael Duarte ostat će zapamćen kao inovativni kuhar, topla osoba i inspiracija brojnim kreatorima sadržaja koji su u njegovoj ljubavi prema hrani pronašli radost i motivaciju