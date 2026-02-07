Preminuo je Krste Juras

Krste Juras bio je jedan od zaštitnih znakova kvalitete tekstova hrvatske zabavne glazbe. Karijeru tekstopisca započeo je 1974. na Zagrebačkom festivalu pjesmom 'Kaži mi', koju je skladao Zvonko Špišić, a otpjevala Višnja Korbar.

Špišić je prvi prepoznao njegov talent za estradnu pjesmu i uveo ga u taj posao, dok je autor paralelno objavio i nekoliko zbirki ozbiljne poezije te ušao u antologije hrvatskog pjesništva. Kao posebno zahtjevnu, ali poticajnu isticao je suradnju sa Zdenkom Runjićem, kojega je nazvao 'najvećim među svojim uzorima, zajedno sa Špišićem i Arsenom Dedićem'.

Bio je doktor brodogradnje

Kad nije stvarao stihove, posvećivao se crtanju brodova. Kao doktor brodogradnje i dugogodišnji direktor Brodarskog instituta, izgradio je ugled vrhunskog stručnjaka za specijalna, vojna plovila. Iako mu ime možda nije svima poznato, njegove su pjesme odavno ušle u narod – malo je onih koji barem jednom, tiho i za svoju dušu, nisu zapjevali neku njegovu dalmatinsku uspješnicu, piše tportal.