Preminuo Ivan Leko

Preminuo je Ivan Leko direktor Cromarisa, neslužbeno je odjeknula ta vijest danas u Zadru i primljena je s nevjericom. Nažalost je i potvrđena te će Adris izdati priopćenje. Ivan Leko je postao predsjednik tročlane Uprave Cromarisa 1. travnja 2021. godine i na tom je mjestu naslijedio Gorana Markulina.

Novinari su ga vrlo brzo upoznali na prezentaciji koja je organizirana na jednom od dva nova uzgajališta Cromarisa kada je najavio da će takva druženja ponoviti. Nažalost, Cromaris je izgubio direktora koji je imao sve predispozicije da se na tom mjestu još dugo zadrži, piše 057 info.

Iznenadna smt 53-godišnjeg Ivana Leke, neprocjenjiv je gubitak čovjeka i stručnjaka te prvoklasnog menadžera.

Ivan Leko rođen je u Slavonskom Brodu 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije. Kao pripravnik zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju. Osnutkom TDR-a d.o.o., Ivan Leko je bio direktora operacija gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO Hrvatskih duhana d.d. i Istragrafike d.d. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. Ivan je diplomirao na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni.

Prodajom TDR d.o.o. 2015., Ivan postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobacco-a. Od lipnja 2020., Ivan je zaposlen u Adris grupi d.d. kao direktor za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte, piše 057 info.

Ivan Leko iza sebe ostavlja obitelj sa četvero djece, i bit će pokopan u balama gdje su živjeli. Uz masline, ronjenje, bio je strastveni trkač, čovjek koji je zdravo živio, a nagla i iznenadna smrt prekinula je jedan bogat, uredan i ispunjen život.