Preminuo Ivan Fattorini

U 84. godini je preminuo dr. Ivan Fattorini, primarijus, kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici te suprug poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini.

Rođen 1941. godine u Zagrebu, Ivan Fattorini medicinu je završio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a profesionalni put gotovo u cijelosti vezao uz Klaićevu bolnicu. Ondje je radio kao kirurg, potom i kao ravnatelj, ostavivši značajan trag u razvoju dječje kirurgije i organizaciji bolničkog sustava, piše Tportal.

Desetljeća u Klaićevoj i rad sa sportašima

Osim u bolnici, bio je aktivan i u sportu – godinama je bio liječnik košarkaške Cibone i reprezentacije, prateći generacije sportaša na velikim natjecanjima. U sportskim krugovima bio je poznat po izravnosti i pristupu koji je kombinirao strogu medicinsku procjenu i blizak odnos s igračima.

Tijekom karijere sudjelovao je i u edukaciji mlađih liječnika te ostavio snažan profesionalni trag među kolegama i pacijentima.