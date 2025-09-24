Preminuo istaknuti čovjek domaćeg trgovačkog lanca: "Izuzetan vođa, kolega i čovjek"

Iz Uprave trgovačkog lanca KTC u srijedu su objavili kako je, nakon teške bolesti, preminuo Ivica Katavić, član Nadzornog odbora te tvrtke i posljednjih godina njezin zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Tvrtka se oprostila od svog dugogodišnjeg suradnika dirljivim priopćenjem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– S dubokom tugom vas obavještavamo da je naš cijenjeni zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospodin Ivica Katavić, preminuo danas 24. rujna 2025. nakon teške bolesti. Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim. U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali – stoji u objavi Uprave KTC-a.

Katavić je ostavio snažan trag u poslovnoj zajednici, a njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za tvrtku i sve suradnike s kojima je radio.