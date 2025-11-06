Preminuo igrač poznatog kluba, imao je samo 24 godine

Obrambeni igrač Dallas Cowboysa, Marshawn Kneeland, preminuo je u četvrtak u dobi od samo 24 godine, potvrdili su klub i liga. Uzrok smrti zasad nije poznat. Tragična vijest dolazi svega tri dana nakon što je Kneeland odigrao utakmicu u kojoj je postigao svoj prvi touchdown u karijeri.

„S velikom tugom Dallas Cowboys objavljuju kako je Marshawn Kneeland jutros tragično preminuo. Bio je omiljeni suigrač i cijenjeni član naše organizacije. Naše misli i molitve su uz njegovu djevojku Catalinu i obitelj“, poručili su iz kluba.

Kneeland je u Dallas stigao kao izbor druge runde NFL drafta 2024. godine, a u najjačoj ligi američkog nogometa nastupio je ukupno 18 puta, od čega četiri puta u početnoj postavi.