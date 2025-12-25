Preminuo glumac iz 'Prijatelja'

Američki glumac i komičar Pat Finn, publici poznat po nastupima u serijama Prijatelji, Seinfeld i U dobru i zlu, preminuo je u 60. godini života. Umro je u ponedjeljak, 22. prosinca, u svom domu u Los Angelesu, nakon dugotrajne borbe s rakom koja je započela 2022. godine.

Bogata televizijska karijera

Finn je svoju televizijsku karijeru započeo sredinom 90-ih, a prvu ulogu ostvario je 1995. u seriji The George Wendt Show. Uslijedila je i ponavljajuća uloga u seriji Murphy Brown, u kojoj se pojavljivao do 1997. godine. Šira publika zapamtila ga je kao Joea Mayoa u Seinfeldu, a tijekom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih gostovao je u nizu popularnih serija, među kojima su Kralj Queensa, Prijatelji, Lude sedamdesete i Dr. House. U Prijateljima se pojavio u dvije epizode u ulozi dr. Rogera, partnera Monice Geller.

Ipak, njegov najprepoznatljiviji televizijski angažman bila je uloga Billa Norwooda u humorističnoj seriji U dobru i zlu, u kojoj je sudjelovao tijekom osam sezona, od 2011. do 2018. godine. Na filmu je ostavio trag u naslovima It's Complicated i Santa Paws 2: The Santa Pups.

Profesor, improvizator i mentor

Osim glume, Finn je bio cijenjeni improvizator te je kao izvanredni profesor predavao na Sveučilište Colorado. Bio je i član improvizacijske skupine Beer Shark Mice. Njegova obitelj u oproštajnoj je poruci istaknula kako je „Pat cijeli život živio punim plućima – s radošću, energijom i toplinom“, dodavši da „nikada nije upoznao stranca, samo prijatelje koje još nije stigao upoznati“.

„Tijekom godina podučavao je, mentorirao i nadahnuo bezbroj studenata, a teško je pronaći nekoga tko bi o njemu rekao ružnu riječ“, poručili su članovi obitelji.

Od Finna se oprostio i kolega glumac Richard Kind, koji je na Instagramu napisao: „Teško je pronaći ljubazniju, topliju i duhovitiju osobu. Uvijek je poticao druge da budu bolji i smješniji – sjajan otac i sjajan čovjek.“

Pat Finn iza sebe je ostavio suprugu Donnu, troje djece te roditelje i braću i sestre.