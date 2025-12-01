Preminuo fra Damjan. Bio je gvardijan samostana sv. Franje u Splitu

Ispraćaj će se održati u četvrtak 4. prosinca u 14:30 na gradskom groblju Lovrinac slavljem mise zadušnice, nakon koje će uslijediti sprovodni obredi.

Fra Damjan (Zdravko) Glavaš, rođen je 18. listopada 1937. u Drinovcima, Župa sv. Mihovila Arkanđela od oca Petra i Matije rođ. Majić.

Četiri razreda osnovne škole završio je u Drinovcima. Prvi razred gimnazije (1948./49.) i drugi (1949./50.), današnji 5. i 6. razred osmogodišnje škole, završio je u Ljubuškom. No, već 1950./51. upisan je u 7. razred osmogodišnje škole u Donjim Sovićima, gdje je na kraju te godine položio malu maturu to jest „niži tečajni ispit“.

Nakon toga fra Damjan, osjećajući duhovni poziv, dolazi u sjemenište franjevaca konventualaca na Sveti Duh u Zagrebu. Fra Damjan se odmah upisao u „Interdiecezansku vjersku srednju školu u Zagrebu“ na Šalati. U toj školi završio je tadašnji 6. razred gimnazije (današnji 2.). Novicijat u Zagrebu počeo je 1. kolovoza 1954., a nastavio i završio u Cresu, gdje je 2. kolovoza 1955. položio prve redovničke zavjete.

Fra Damjan je 7. i 8. razred gimnazije završio u jednoj školskoj godini 1956./57. u „Srednjoj vjerskoj školi Hrvatske franjevačke provincije“ na Kaptolu u Zagrebu. Pohađao je usporedo s gimnazijom Rimokatolički bogoslovski fakultet u Zagrebu kao neredoviti student kroz tri godine, a po svršetku gimnazije kao redoviti student tri godine. U međuvremenu odslužio je vojni rok u trajanju od dvije godine (1957.-1959.) u Štipu, Prilepu i Skopju. Ispit zrelosti odnosno veliku maturu položio je u istoj franjevačkoj srednjoj školi na Kaptolu 1960. godine.

Svečane redovničke zavjete položio je 4. listopada 1960. u Zagrebu. Tonzuru i niže redove primio je 1960. Subđakonat je primio 16. rujna, a đakonat tjedan dana kasnije 23. rujna 1962. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen, zajedno sa svojim kolegama, u crkvi sv. Antuna u Zagrebu, 2. prosinca 1962., po rukama pomoćnoga zagrebačkog biskupa dr. Franje Salis-Seewisa. Mladu misu slavio je u Drinovcima 30. prosinca 1962. godine.

Fra Damjan je 23. rujna 1963. dodijeljen „de famila“ splitskom samostanu sv. Franje. Na Provincijskom kapitulu 1965. dodijeljen je samostanu sv. Franje u Šibeniku. Provincijal fra Marijan Žugaj imenovao ga je 15. rujna 1966. starješinom odnosno gvardijanom samostana sv. Franje u Šibeniku. Imenovan je i članom provincijske komisije za graditeljstvo 21. kolovoza 1971. godine. Postao je definitorom Provincije 17. lipnja 1972. godine. Za definitora je izabran i na Provincijskom kapitulu 1974. godine.

Dok je bio gvardijan svetoduškog samostana (1971-1977.), više je stvari obnovljeno ili preuređeno u samostanu i crkvi sv. Antuna (samostanski hodnik, kapela sv. Križa, krov crkve sv. Antuna, nabavljena postrojenja iz Njemačke za zagrijavanje crkve sv. Antuna, itd.). Imenovan je 22. ožujka 1977. članom Svećeničkog vijeća Zagrebačke nadbiskupije na tri godine, s time da će na njegovo mjesto doći drugi član Provincije u slučaju personalnih promjena.

Na Provincijskom kapitulu 1977. izabran je za gvardijana samostana sv. Franje u Splitu. Splitsko-makarski nadbiskup dr. Frane Franić imenovao ga je 15. siječnja 1980. članom Nadbiskupskog vijeća za pastoral obitelji. Mnogo puta fra Damjan je bio delegat na Provincijskim kapitulima. Na Provincijskom kapitulu 1980. izabran je za gvardijana splitskog samostana. Dr. Frane Franić imenovao ga je 17. srpnja 1985. sužupnikom Župe sv. Stjepana pod Borima u Splitu. Za gvardijana splitskog samostana izabran je na Provincijskom kapitulu 1989. godine. Tada je bila u tijeku obnova samostana i crkve sv. Franje.

Provincijski kapitul 1992. ponovo je fra Damjana izabrao za gvardijana samostana sv. Franje u Splitu. Na istom kapitulu 1992. imenovan je i članom Komisije za očuvanje i održavanje dragocjenih i muzejskih vrijednosti Provincije. Godine 1995. fra Damjan prestaje biti gvardijanom u Splitu, no za vrijeme njegove gvardijanske službe obnovljen je samostan i crkva sv. Franje. Na Izvanrednom provincijskom kapitulu 1999. izabran je za člana Kapitularne komisije „ad hoc“ za obnovu i dogradnju zagrebačke kuće.

Na Provincijskom kapitulu 2006. fra Damjan je izabran za gvardijana samostana sv. Jere u Visu. Na Provincijskom kapitulu 2010. ponovo je izabran za gvardijana viškog samostana. U razdoblju od siječnja 2017. do 2018. vrši službu sužupnika u Župi Uznesenja Marijina u gradu Visu.

S dekretom provincijskog ministra, fra Damjan je 1. srpnja 2018. imenovan članom samostanskog bratstva sv. Frane u Splitu, gdje je do smrti vršio službu ispovjednika, propovjednika i vikara gvardijana samostana. Dana 23. travnja 2023. Grad Vis dodijelio je fra Damjanu „Nagradu grada Visa – osobna nagrada“ kao javno priznanje za duhovnost, humanost i nesebičnost. Dugi niz godina bio je duhovni asistent Franjevačkoga svjetovnog reda u Splitu, a duhovnim asistentom Splitskog područja Franjevačkoga svjetovnog reda postao je 15. siječnja 2003. godine.