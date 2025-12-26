Preminuo dugogodišnji gitarist kultnog rock benda

Perry Bamonte, dugogodišnji gitarist i klavijaturist kultnog rock benda The Cure, preminuo je u dobi od 65 godina. Vijest o njegovoj smrti nakon kratke bolesti tijekom božićnih blagdana potvrdio je bend u petak na svojim službenim stranicama, piše The Independent.

Oproštaj benda

U dirljivoj izjavi, članovi The Curea oprostili su se od svog kolege i prijatelja, kojeg su od milja zvali Teddy.

"Teddy je bio toplog srca i dio priče The Curea", navodi se u priopćenju.

"‘Brinući se o bendu’ od 1984. do 1989., postao je punopravni član The Curea 1990., svirajući gitaru, šesterožičani bas i klavijature na albumima ‘The Wish,’ ‘Wild Mood Swings,’ ‘Bloodflowers,’ akustičnim hitovima i albumima The Curea, te nastupajući na više od 400 koncerata tijekom 14 godina", stoji u nastavku.