Preminuo Drago Rubala, poznat po aferi sređivanja lažnih mirovina

Liječnik i televizijski voditelj Drago Rubala preminuo je u 77. godini života.

Rubala je bio liječnik i obnašao je funkciju načelnika Odjela medicinskog vještačenja unutar Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Bio je voditelj radijskih i televizijskih emisija posvećenih narodnoj glazbi i liječničkim savjetima, a imao je i vlastiti televizijski "Rubala Show“ na Z1 televiziji.

Rubala je početkom 2010-ih bio optužen da je sudjelovao u organizaciji sustava za sređivanje lažnih invalidskih mirovina. U optužnici USKOK-a navodi se da je od kolovoza 2010. do listopada 2011. okružio grupu osoba kojima je pomagao da dobiju neopravdane invalidske mirovine, za novčanu nadoknadu između 1.750 i 7.500 eura.

Sređivao lažne mirovine pa završio u zatvoru

U studenom 2012. Rubala se nagodio s USKOK-om: prihvatio je bezuvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, obvezao se vratiti nezakonito stečeni novac te prepustiti državi stan vrijednosti značajnog dijela te imovine. Tijekom postupka nagodbe prihvatio je da mu se oduzme stan u Zagrebu i uplati određeni iznos novca u državni proračun.

Međutim, u kasnijem razdoblju Rubala je tražio naknadu štete od države zbog tvrdnji da je bio izložen ponižavajućim i lošim uvjetima u zatvoru tijekom izdržavanja kazne. On je tvrdio da je bio smješten u maloj sobi u kojoj je boravio zajedno s drugima, uz manjak svjetla, ventilacije i adekvatne skrbi, što je prema njegovim riječima bitno narušilo dostojanstvo i zdravlje.

Sud mu je potom dosudio odštetu u iznosu od 10.000 kuna, iako je tražio mnogo više. Rubala je na kraju pušten na slobodu nekoliko mjeseci prije isteka pune kazne, odnosno dobio je uvjetni otpust, piše Index.