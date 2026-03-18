Preminuo David Perić (26). Sve je objavila policijska uprava iz Dalmacije: "Pozlilo mu je tijekom obuke"

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je o smrti Davida Perića iz Čapljine, polaznika Odjela 26 Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2025./2026. P21. David Perić preminuo je danas, 18. ožujka 2026. godine, u 26. godini života, nakon što mu je tijekom obuke u Kuparima 12. ožujka pozlilo. Unatoč naporima liječnika, život mu nije spašen te je preminuo u Općoj bolnici Dubrovnik.

Pamtit će ga po vedrini, dobroti i ljubavi prema policijskom pozivu

Kako su naveli iz Policijske akademije, David Perić ostat će u sjećanju svojih kolegica i kolega, polaznica i polaznika, nastavnika i nastavnica, razrednika Odjela 26, voditelja odgojnih skupina i cjelokupnog osoblja kao osoba koja je iskreno voljela policiju i poziv kojem se posvetila s puno ljubavi i interesa. Isticao se, poručuju, primjerenim ponašanjem, vedrom naravi i ljubaznošću, kao i velikom zainteresiranošću za usvajanje novih znanja i vještina. Posebno je bio prepoznat po susretljivosti i spremnosti da pomogne drugim polaznicima u svladavanju nastavnog gradiva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prerani odlazak ostavio neizbrisiv trag

Iz Policijske akademije ističu kako je njegov prerani odlazak ostavio dubok i neizbrisiv trag među svima koji su ga poznavali. Iako mu životni put nije dopustio ostvarenje snova, uspomena na njegov trud, dobrotu i kolegijalnost, poručuju, živjet će i dalje među njegovim kolegama, profesorima i svima koji su s njim dijelili dane obrazovanja i obuke.

Na kraju su mu uputili posljednji pozdrav riječima: "Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda."