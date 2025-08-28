Preminuo član legendarnog benda Srebrna krila

Davor Jelavić, poznat kao Dado preminuo je jutros u 71. godini života nakon duge i teške bolesti. Bio je dugogodišnji gitarist jednog od najpopularnijih bendova bivše Jugoslavije, Srebrnih krila još od prve postave. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je za tportal, Vlado Kalember.

'Dado kojeg smo zvali Žuti bio je jedan od najomiljenijih članova, ljubimac svih nas. Bio čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvijek bio najposebniji, izvan kategorije', rekao nam je Vlado Kalember potvrdivši da mu je kolega preminuo jutros u 9 sati.

Iza Davora Jelavića Dade ostala je supruga Jasna i kćer Kornelija te dvoje unučadi.

Davor je uz Vladu Kalembera svirao od prve postave grupe 1978. godine Srebrna krila. Medijski proboj dodatno im je potaknuo nastup u emisiji 'Nedjeljno popodne' Saše Zalepugina, nakon čega je uslijedilo i do 200 koncerata godišnje. Bili su prepoznatljivi po masovnoj prodaji ploča, rekordnim koncertima i svevremenskim hitovima.

Publika ih danas obožava

Izvorna postava Srebrnih krila domaćom je glazbenom scenom dominirala od 1978. do 1987., kad je Vlado otišao u solističke vode. Trojac Kalember–Jelavić–Pintarić ponovno se okupio 2012. uz veliki povratnički koncert na Bundeku i najavu albuma 'Srebrna krila 2012', nakon čega je slijedio niz koncerata u Sloveniji, Hrvatskoj i regiji; postava je promovirala i nosač zvuka s novim pjesmama. I danas su itekako diskografski i koncertno aktivni.

'Nikad se ni jedan bend na našoj estradi nije tako dobro družio kao Krila. Kako onda, tako i danas', svojedobno je ispričao legendarni pjevač koji je uz voljenog kolegu bio do zadnjih dana.