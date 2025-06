Preminuo Brian Wilson!

Brian Wilson, legendarni frontmen i suosnivač slavne američke grupe The Beach Boys, preminuo je u 82. godini života, objavila je njegova obitelj u emotivnoj izjavi.

"Slomljena srca objavljujemo da je naš voljeni otac Brian Wilson preminuo", stoji u priopćenju podijeljenom na društvenim mrežama. "U ovom trenutku ostajemo bez riječi. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok prolazimo kroz proces žalovanja. Svjesni smo da svoju tugu dijelimo s cijelim svijetom."

Od kalifornijskog dječaka do svjetske glazbene ikone

Rođen 1942. godine i odrastao u Hawthorneu u Kaliforniji, Brian Wilson osnovao je bend zajedno sa svojim mlađim braćom Carlom i Dennisom, rođakom Mikeom Loveom i prijateljem Alom Jardineom. Zajedno su stvorili The Beach Boyse, bend koji će obilježiti američku glazbenu scenu 20. stoljeća, javlja BBC.

S više od 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta, The Beach Boys ubrajaju se među najkomercijalnije glazbene skupine svih vremena. Časopis Rolling Stone smjestio ih je na visoko 12. mjesto na svojoj listi "100 najvećih izvođača svih vremena".

Glazbeni inovator i autor bez premca

Brian Wilson bio je srce i mozak većine hitova benda, uključujući nezaboravne broj jedan singlove poput I Get Around, Help Me, Rhonda i Good Vibrations. Njegova vizija i eksperimentiranje sa zvukom u studiju, osobito na revolucionarnom albumu Pet Sounds, postavili su nove standarde u glazbenoj produkciji i učvrstili njegov status pionira u svijetu glazbe.

Privatni život i borba s bolešću

Wilson je kroz život prošao i kroz mnoge osobne izazove. Godine 1984. dijagnosticirana mu je paranoidna shizofrenija, a liječnici su utvrdili da su određena oštećenja mozga povezana s uporabom psihodeličnih droga. U veljači 2024. otkriveno je da boluje od demencije, donosi BBC. Njegova supruga Melinda, s kojom je bio u braku 24 godine, preminula je 2024. godine. Par je zajedno posvojio petero djece: Dakotu Rose, Dariju Rose, Delanie Rose, Dylana i Dasha. Iz prvog braka Wilson je imao dvije kćeri, Carnie i Wendy.