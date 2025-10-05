Iz Amerike nam stiže tužna vijest da je u Sant Louisu 29. rujna preminuo bivši nogometaš Hajduka Dragan Popović, objavio je HNK Hajduk Split.

Dragan Popović rođen je 1. siječnja 1941. u Beranama. Karijeru je započeo u rodnim Beranama, tadašnjem Ivangradu, odakle je 1958. godine prešao u redove nikšićke Sutjeske. Dres nikšićkog drugoligaša nosio je pet sezona od 1958. do 1963. godine, kada prelazi u Crvenu Zvezdu gdje igra jednu sezonu. U Hajduk je stigao u listopadu 1964. i bijeli dres nosi do kraja prvenstvene sezone 1964./65. Za Hajduk je odigrao 37 utakmica i postigao 3 zgoditka.

U Torontu je okončao nogometu i započeo trenersku karijeru

U periodu između 1965. i 1967. godine, igrao je u nižerazrednim klubovima jer je jedino sa statusom amaterskog igrača mogao da se 1967. godine nesmetano otisne u inozemstvo i karijeru nastavi "preko bare". Sant Louisu iz SAD-a je pristupio 1967. godine. Iz Sant Louisa je 1968. prešao u Kansas City Spurs, gdje je igrao dvije sezone da bi se krajem 1969. ponovno vratio u St. Louis. Popović je u ovom klubu 1971. godine konačno zablistao punim sjajem, oduševio ljubitelje nogometa na američkom kontinentu, stekao nadimak "Don" i uvršten je u idealnu momčad američke lige.

Krajem 1971. godine Popović iz američke prelazi u kanadsku ligu i dvije sezone nosi dres Toronto White Eaglesa, zabilježivši jedan nastup za reprezentaciju Kanade u revijalnom susretu s londonskim Arsenalom. U Torontu je okončao nogometu i započeo trenersku karijeru, osvojivši već u debitantskoj sezoni titulu prvaka Kanade, što mu je kasnije otvorilo vrata američke lige. Poslije Toronta predvodio je ekipe Rochester Lancerse, New York Arrowsa, Golden Bay Earthquakes, Las Vegas Americans, Pittsburg Spirits, New York Express, Sent Louise Storm. S Lancersima je 1978. godine igrao polufinale play-offa s njujorškim Cosmosom, za koji su tada igrali nogometne veličine poput Pelea, Beckenbauera, Neskenssa, Carlos Alberta.. Dva puta je biran za najboljeg trenera američke lige 1981. i 1983. Za izuzetne zasluge u razvoju i afirmaciji američkog nogometa uvršten je u nogometnu kuću slavnih dva kluba Sent Luisa i Rochesterta.