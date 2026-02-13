Preminuo bivši mladi futsal reprezentativac

Dubrovnik i hrvatska futsal zajednica u tuzi su se oprostili od mladog igrača Adriano Darrer, koji je preminuo u 26. godini života. Rođeni Dubrovčanin ostavio je dubok trag u mlađim uzrastima i seniorskoj momčadi Malonogometni klub Square, a nastupima je izborio i poziv u Hrvatska U19 reprezentacija, za koju je 2019. godine upisao pet službenih nastupa protiv Italije, Engleske, Slovačke i dvaput protiv Sjeverne Makedonije.

Darrer je za prvu momčad Squarea debitirao 10. veljače 2017. u Gospinom polju protiv Uspinjača, pod vodstvom tadašnjeg trenera, a danas izbornika Marinko Mavrović. Prvi gol zabio je 7. listopada iste godine, ponovno protiv Uspinjače. U toj je utakmici za dubrovački sastav mrežu zatresao i Andro Zarač, dok je na klupi debitirao trener Toni Bačić.

U klubu ističu da je Darrer bio dio Squareove priče od kadetskih dana te da je kroz rad, disciplinu i zalaganje zasluženo nosio dres mlade hrvatske reprezentacije. Tijekom karijere jednu je sezonu proveo i u redovima Malonogometni klub Ombla (2019./20.), a suigrači i navijači pamte ga kao predanog i borbenog igrača.

Square je naglasio kako je klub posljednjih godina ostao bez više važnih članova, među njima su i Siniša Bačić te bivši predsjednik Željko Jelić, a Darrerov prerani odlazak dodatno je pogodio cijelu sportsku zajednicu na jugu Hrvatske, piše 24 sata.