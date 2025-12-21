Preminula zvijezda kultne serije

Prema izvješću mrtvozornika okruga Los Angeles, glumac je preminuo u petak, piše Variety. ​ Ransone se publici urezao u pamćenje kao Chester 'Ziggy' Sobotka, lučki radnik koji se upleće u sitni kriminal u drugoj sezoni hvaljene serije 'Žica'.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pojavio se u 12 epizoda, a njegov lik bio je tragična figura, često meta maltretiranja kolega i kriminalaca. Pritisnut poniženjima, Ziggy u naletu bijesa počini ubojstvo, nakon čega se, užasnut vlastitim činom, predaje policiji, a posljednji put ga vidimo u finalu sezone kako služi zatvorsku kaznu. ​

Pet godina nakon 'Žice', Ransone je ostvario zapaženu ulogu u HBO-ovoj miniseriji 'Generacija ubojica', gdje je glumio uz Alexandera Skarsgårda i utjelovio stvarnog marinca, desetnika Josha Raya Persona, u svih sedam epizoda serije koja je pratila novinara Rolling Stonea u Prvoj izviđačkoj bojni marinaca. Ljubitelji horora pamtit će ga kao odraslu verziju Eddieja Kaspbraka u filmu 'Ono: Drugo poglavlje' iz 2019. godine, piše tportal.