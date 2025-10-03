Preminula pretučena baka iz kuće užasa. Liječnica: "Bila je uplašena i uznemirena"

Preminula je Gordana Hinić (80). Baka Gordana, zajedno sa sestrom Nedjeljkom Puškarić (92), prošle je srijede izbavljena iz kuće strave u Korenici.

Primio ih je Dom za starije i nemoćne "Biskup Srećko Badurina" u Ogulinu te su odmah upućene na zdravstvene preglede u Opću bolnicu u Ogulinu. Baka Gordana bila je u teškom stanju te je hospitalizirana. Preminula je točno tjedan poslije, u srijedu 1. listopada. Podsjetimo, bake su za zlostavljanje optužile nećakinju Dolores Mijatović, kćer njihove pokojne sestre Desanke, a motiv bi navodno mogao biti koristoljublje, piše Jutarnji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jesu li uzroci njezina teškog stanja uvjeti u kojima je živjela i zlostavljanja kojima je bila izložena, i u kojoj mjeri, pokazat će policijska istraga koja je u tijeku. Doznajemo da je naložena obdukcija kako bi se utvrdili točni uzroci smrti. Informaciju nam je potvrdila ravnateljica ogulinske bolnice dr. Jadranka Francetić. Rekla je da su za pacijenticu nastojali učiniti maksimalno koliko su mogli, te da je dalje sve u rukama istražitelja. Ravnateljica nam je rekla da je, dok su joj obavljali CT pregled glave, pacijentica bila uplašena i uznemirena.

"Sjećam se da je inženjerku koja je obavljala pregled grlila i stiskala se uz nju", potvrdila je liječnica.

Savjetnica premijera Zlatka Mateše

Sličnu informaciju dobili smo u krugu doma, da su bake grlile osoblje moleći ih da ih ne šalju nikamo drugamo jer su željele ostati tamo, u prostoru u kojem su nakon dugo vremena dobile pažnju, ljubav i toplinu. Nažalost, baka Gordana imala ih je samo sedam takvih dana. Vijest o sestrinoj smrti baka Nedjeljka Puškarić teško je primila, ali osoblje doma čini sve da je utješi.

Zasad ne možemo dobiti informaciju o stvarnim ozljedama bake Gordane, jer će one detaljno biti utvrđene tek obdukcijom, a trebale bi dati odgovor na pitanje koji je stvarni uzrok smrti. O tome ovisi i kvalifikacija mogućeg kaznenog djela. Za sada je, podsjetimo, nećakinja osumnjičena za kaznena djela obiteljskog nasilja, nanošenja ozljeda te prijetnji prema dvjema tetkama. Ona je uhićena te joj je prije dva tjedna određen istražni zatvor. Doznajemo da su se oko posljednjeg ispraćaja bake Gordane angažirale socijalne službe i Općina Korenica, dakako i osoblje ogulinskog doma.

Podsjetimo, Dolores Mijatović bivša je savjetnica nekadašnjeg predsjednika Vlade RH Zlatka Mateše, magistra pravnih znanosti i poliglotkinja koja je tijekom karijere obnašala dužnosti u državnim i poslovnim institucijama. Osim u Vladi RH, radila je i u Zagrebačkom holdingu. Nakon uhićenja, a prije nego što su smještene u dom, reporteri Jutarnjeg lista svjedočili su njihovim šokantnim ispovijestima. Spomenimo da je za njihovo spašavanje najzaslužniji poznati lički ugostitelj Željko Orešković Macola, koji im je donio hranu. Ostao je šokiran viđenim i odmah je pozvao policiju, nakon čega je uhićena njihova nećakinja Dolores Mijatović.

Tetke su nam rekle da ih je nećakinja udarala šakama, vrijeđala pogrdnim riječima, nazivajući ih kurvama i kobilama, te ih je izgladnjivala. Osim toga, prema njihovim riječima, raspolagala je njihovim financijama: starija teta ostala je bez mirovine, a mlađa bez novca od prodaje stana. Život u kući bio je mučan – žene su bile zapuštene i ostavljene bez odgovarajuće zdravstvene skrbi, u vrlo lošim higijenskim uvjetima.

Baka: Vrijeđala me i gurnula

Posebno je potresno to što su se iste te tete nekad s ljubavlju brinule o Dolores, jer nisu imale vlastitu djecu pa su je odgajale kao svoju.

"Mene je u kupaonici uzela za glavu i lupala o pločice. Ja sam počela plakati. Rekla je: "Kurvo!" Ja sam rekla da nisam kurva. Ona je rekla: "Nego što si nego kurva!?" Ali ja nisam nikakva kurva. Ja sam pošteno radila svoj posao 42 godine", kazala je Nedjeljka, brišući suzu i ne podižući pogled.

"Imate hematom oko oka?"

"Gurnula me je pa sam pala i udarila o prag, tamo gdje je onaj čavao", rekla je prošloga tjedna. Pokazat će se, navodno, da je ispod tog hematoma napuknuta kost lubanje.

"Ja imam bolesne noge, obje zamotane. Bila sam na operaciji. Pala sam dvaput. Nije me htjela dići. Rekla mi je ovako: "Dao Bog da ti se obje noge stave na panj i odsijeku." Ja sam joj rekla: "Tko želi zlo drugome, njemu se dogodi." Onda me je tukla. Uzela nam je sve. Nena ne vidi dinara od svoje mirovine. Meni je uzela novac od stana, mobitel. Ja jedino imam bankovnu karticu. Rekla sam joj: "Ne, to je moje, moja sirotinja. Imam oko 730 eura", rekla je Gordana.

Nakon objave naše reportaže primili smo brojne pozive i poruke čitatelja koji su nekako htjeli pomoći bakama. No u domu, odnosno u bolnici u Ogulinu, imale su sve za čime su godinama čeznule, a osoblje se pobrinulo da imaju i mir, te su se s razlogom prema njima ponijeli zaštitnički. Baka Gordana silno je na svemu bila zahvalna svima koji su im pomogli. Sada će počivati u vječnom miru, piše Jutarnji list.