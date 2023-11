PREMINULA POZNATA AMERIČKA PJEVAČICA Proslavila se jednim hitom: Jeste li i vi pjevušili ovu stvar?

Preminula je pjevačica Jean Knight, poznata po hitu Mr. Big Stuff. Imala je 80 godina.

"Ostavština Jean Knight nije samo glazbena; ona je svjedočanstvo trajne ljubavi između umjetnice, njezinog rodnog grada i obožavatelja", stoji, između ostalog, u priopćenju njene obitelji koje je prenio TMZ. Jean je umrla prirodnom smrću.

1971. godine proslavila se hitom Mr. Big Stuff koji je pet tjedana bio #1 na Billboardovoj ljestvici soul singlova, a onda dostigao i ​​2. mjesto na Billboard Hot 100. Bio je i soundtrack brojnih serija i filmova. Jean je snimila puno drugih pjesama tijekom svoje karijere, ali nijedna nikada nije postigla uspjeh Mr. Big Stuff, piše Index.

Neki od njezinih drugih značajnih singlova su My Toot Toot, You Think You're Hot Stuff, Carry On, Helping Man, Do Me, Jesse Joe (You Got to Go)...