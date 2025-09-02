Preminula mlada uspješna sportašica iz susjedstva, prije samo sedam dana je postala majka

Sportska zajednica u Srbiji zavijena je u crno nakon vijesti o preranoj smrti Nede Davidović, 30-godišnje džudašice i trenerice iz Pančeva.

Davidović je iza sebe ostavila bogatu sportsku karijeru, obilježenu brojnim medaljama s domaćih i međunarodnih natjecanja. Osim na tatamiju, isticala se i kao trenerica, a u tu ulogu ušla je vrlo mlada, a posebno se pamti njen uspjeh iz prosinca 2023., kada je s ekipom džudo-kluba Tamiš stigla do bronce na seniorskom ekipnom prvenstvu Srbije. Posebnu težinu tom rezultatu daje činjenica da su njezine učenice tada bile u prosjeku stare tek 16 i pol godina.

Tragediju dodatno naglašava okolnost da se Neda u travnju udala za dugogodišnjeg partnera Bogdana, a prije samo tjedan dana rodila je kćer Danicu.

Pančevo i cijela sportska obitelj s tugom se opraštaju od sportašice koja je svojim radom i posvećenošću ostavila neizbrisiv trag.