Preminula je Sofia Corradi: "Mama Erasmusa" i profesorica koja je mladima otvorila vrata Europe

Jučer je u Rimu preminula Sofia Corradi, redovita profesorica znanosti o odgoju na Sveučilištu Roma Tre, poznata kao „mama Erasmusa” jer je bila začetnica programa koji je tisućama mladih studenata omogućio i još uvijek omogućuje da putuju i studiraju diljem Europe. Vijest je objavila njezina obitelj, prisjećajući se osobe „velike energije te intelektualne i emocionalne velikodušnosti”, piše Corriere Roma.

„To je način da se svima koji to žele pruži prilika učiniti ono što su si dotad mogle priuštiti samo bogate obitelji”, rekla je Corradi. „Bio je to revolucionaran program, koji je, kad sam ga objašnjavala, izazivao dvije vrste reakcija: s jedne strane oni koji su mi govorili da je to luckasta ideja, da odustanem, da su naša sveučilišta dovoljno dobra i da nema potrebe da naša mladež ide u inozemstvo ‘trčati za djevojkama iz drugih zemalja’. S druge strane, bili su oni koji bi, nakon što bi me poslušali samo dvadesetak sekundi, odmah shvatili i oduševili se.”

Dobitnica stipendije Fulbright i Columbia University, Corradi je studirala na Graduate School of Law pri Columbiji, gdje je stekla magisterij iz komparativnog prava. Diplomirala je pravo na Sveučilištu u Rimu La Sapienza te se bavila istraživanjem prava na obrazovanje kao temeljnog ljudskog prava, pri Komisiji za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Akademiji međunarodnog prava u Haagu i London School of Economics.

Rođena u Rimu 1934. godine, u obitelji pijemontskih korijena, Corradi je počela putovati svijetom već kao mlada žena, kad je s nešto više od dvadeset godina osvojila Fulbrightovu stipendiju i otišla studirati u Sjedinjene Američke Države. Kasnije će je svi upoznati kao „mamu Erasmusa” – idejnu začetnicu kulturnih i obrazovnih razmjena među mladima iz cijelog svijeta. Bio je to vizionarski koncept, u to vrijeme – šezdesetih godina, usred Hladnog rata – potpuno nov i neistražen put, koji će se u desetljećima što slijede pokazati iznimno uspješnim, sve do današnjih dana.