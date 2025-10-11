Preminula je istaknuta novinarka, urednica i publicistica

U 87. godini života preminula je Nataša Kalinić Ahačić, istaknuta novinarka, urednica i publicistica Hrvatske radiotelevizije, koja je više od 40 godina posvetila razvoju televizijskog sadržaja za djecu i mlade.

Po struci diplomirana pravnica s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Kalinić Ahačić karijeru je na Televiziji Zagreb započela 1966. godine. Tijekom desetljeća djelovanja profilirala se kao reporterka, scenaristica i urednica u Programu za djecu, stvarajući sadržaj koji je obilježio generacije gledatelja, piše HRT.

Potpisala je brojne projekte, među kojima su 34 epizode igrane serije Hrvatska priča i novela za djecu i mlade, popularni Turbo limach show te emisije s Festivala djeteta u Šibeniku. U seriji Mali svijet obradila je tada rijetko zastupljenu temu – živote djece s posebnim potrebama.

Na čelu Programa za djecu i mlade bila je od 1988. do 1991. godine. Snimila je i serijal o narodnim običajima pod nazivom Hvaljen Isus, moja stara bako.

Tijekom Domovinskog rata izvještavala je o prognanicima iz Osijeka te uništavanju kulturne baštine. Njezin dokumentarni film Sačuvajmo Osijek, grad spomenik postao je dio arhive UN-a.

I nakon odlaska u mirovinu ostala je aktivna u svijetu televizije. Potpisala je scenarije za više dokumentaraca, uključujući filmove Cijeli život je festival (o Šibenskom dječjem festivalu), Kraljevski marinac i Tko je taj Nikša Fulgosi.

Svoju bogatu profesionalnu ostavštinu zaokružila je knjigom Puni ekrani (2009), u kojoj je predstavila 50 godina dječjeg i omladinskog programa na HTV-u.