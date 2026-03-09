Premijera u Splitu: GKL predstavlja novu predstavu "Uspavana Sunčica"

Gradsko kazalište lutaka Split u subotu, 14. ožujka 2026. u 19:00 sati premijerno će izvesti novu predstavu za djecu „Uspavana Sunčica“, toplu i maštovitu priču koja gledatelje vodi u svijet Sunčane obitelji – tate Heliosa, mame Sunčane i njihove razigrane djevojčice Sunčice.

Kroz razigranu i vedru priču mali će gledatelji upoznati Sunčicu i njezine svakodnevne zadatke koje preuzima od svojih roditelja. Hoće li ih uspjeti obaviti? Koga će sve susresti na svom putu i kakve će joj pustolovine donijeti nove obveze? Odgovore donosi predstava čiji tekst i režiju potpisuje Justina Vojaković-Fingler. Predstava potiče dječju maštu i razigranost, ali istodobno progovara i o odgovornosti te važnosti obitelji kao oslonca u izazovnim trenucima.

Ideju scenografije osmislile su Marija Pletikosić i Justina Vojaković-Fingler, dok su scenografiju izradili Marija Pletikosić i Amir Peljto. Lutke i kostime potpisuje Marija Pletikosić. Glazbu za predstavu skladao je Sandro Petrić, oblikovanje svjetla potpisuje Lucijan Roki, a za oblikovanje tona zaslužan je Franko Perić.

U predstavi igraju Milena Blažanović, Mihael Elijaš, Stipe Gugić i Katarina Romac.

Raspored izvedbi i više informacija o predstavi „Uspavana Sunčica“ dostupni su na mrežnoj stranici www.gkl-split.hr