Premijer Plenković u službenom posjetu Italiji, evo što je u fokusu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je danas u službenom posjetu Talijanskoj Republici, u Rimu, gdje se sastao s predsjednikom Talijanske Republike Sergiom Mattarellom, predsjednikom Zastupničkog doma Lorenzom Fontanom i predsjednicom Vlade Giorgijom Meloni. U delegaciji je bio i zastupnik talijanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, Furio Radin, čime se još jednom potvrdila kvalitetna skrb o položaju talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Italiji.

Službeni posjet Italiji započeo je sastankom s predsjednikom Zastupničkog doma Talijanske Republike, Lorenzom Fontanom.

Intenziviranje suradnje na široj europskoj i mediteranskoj agendi

„Potvrdili smo dobre odnose i blisku suradnju u Europskoj uniji, NATO-u i drugim međunarodnim forumima. Hrvatska je preuzela predsjedanje skupinom EU MED-9, što nam pruža priliku za intenziviranje suradnje u nizu pitanja na široj europskoj i mediteranskoj agendi. Zajednički nam je cilj postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, europska perspektiva jugoistoka Europe, kao i stabilizacija stanja na Bliskom istoku“, poručio je premijer Plenković nakon sastanka na platformi X.

Potom se sastao s predsjednikom Talijanske Republike Sergiom Mattarellom, koji je posjetio Hrvatsku u srpnju ove godine.

„Hrvatska i Italija nastavljaju blisko surađivati u nizu europskih i globalnih pitanja, a dobrosusjedske odnose želimo staviti i u funkciju daljnjeg osnaživanja gospodarske razmjene Hrvatske i Italije“, kazao je o sastanku premijer Plenković.

Nastavak dobrih odnosa i otvaranje novog partnerstva

Nakon sastanka s predsjednicom Vlade Giorgijom Meloni, održane su zajedničke izjave za medije, a odnosi između Italije i Hrvatske ocijenjeni su odličnima. Izražena je i zajednička želja za dodatnim jačanjem već i sada snažne gospodarske suradnje.

Premijerka Meloni izrazila je zadovoljstvo posjetom premijera Plenkovića, podsjetivši da je ona posjetila Zagreb prije dvije godine. Bio je to prvi službeni posjet nekog predsjednika talijanske vlade Hrvatskoj u 20 godina.

Dodala je kako je ovaj današnji sastanak nastavak međusobnih susreta, bilateralne suradnje i pokazatelj dobrog odnosa i želje za otvaranjem novog partnerstva.

Postoje duge povijesne veze, a sada je vrijeme za budućnost, da vidimo koliko Hrvatska i Italija mogu zajednički učiniti u Bruxellesu na stvaranju nove, jače i sigurnije Europe, poručila je.

Meloni je naglasila da dvije države dijele mišljenje kako se treba ubrzati proces eurointegracije zapadnog Balkana davanjem konkretne perspektive tim državama.

„Europa neće biti doista ujedinjena sve dok sve europske nacije ne uđu u obitelj Europske unije”, rekla je talijanska premijerka i dodala da je to u strateškom interesu za obje zemlje.

Kako je premijer Plenković Italiju posjetio dan nakon što se videovezom obratio sudionicima prve Međunarodne konferencije Italofoniji, gdje je kazao da je talijanski jezik popularan i raširen u Hrvatskoj te da se konstantno podržava i potiče njegovo učenje, kao i književno prevođenje i izdavačka djelatnost, premijerka Meloni zahvalila mu je naglasivši da je on svojevrsni ambasador talijanskog jezika u svijetu.

Jačanje gospodarske suradnje

Premijer Plenković istaknuo je da su i Hrvatska i Italija saveznice i partnerice u okviru NATO-a i Europske unije, a zajedničko djelovanje nastavlja se i u okviru niza regionalnih inicijativa, poput Jadransko-jonske, Srednjoeuropske ili poput inicijative EU MED-9.

Govoreći o bilateralnim odnosima, premijer je naveo da je trgovinska razmjena dosegla skoro 9 milijardi eura, dok je Italija Hrvatskoj već godinama ili prvi ili drugi vanjskotrgovinski partner.

„To upućuje na vrlo snažne odnose između naših gospodarstvenika“, kazao je premijer dodajući kako je obostrana želja da se taj segment suradnje dodatno intenzivira.

U tom je kontekstu dodao da bi, nakon ovogodišnjeg uspješnog gospodarskog foruma između dvije zemlje održanog u Hrvatskoj, posebni tematski gospodarski forumi mogli biti sjajna prigoda za produbljivanje gospodarske suradnje.

Izvijestio je da su dogovorili da se tijekom 2026. organizira sastanak između dviju vlada, u užem sastavu, s prioritetnim područjima suradnje.

Ususret obilježavanju 30. obljetnice Sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina, kazao je premijer Plenković, nastojat će se dati nova dinamika politikama potpore brojnim programima.

Suradnja u borbi protiv nezakonitih migracija, području obrane i energetike

Razgovarali su i o pitanju nezakonitih migracija, oko kojih konvergiraju stajališta hrvatske i talijanske vlade, a premijer Plenković zahvalio je na suradnji talijanske i slovenske policije koje zajedno s hrvatskim snagama patroliraju na granici s Bosnom i Hercegovinom.

Premijer je istaknuo poseban interes za jačanje suradnje u području obrane izvijestivši da Hrvatska trenutno vodi veliki proces napuštanja istočne vojne tehnologije i prelaska na zapadnu.

Na tom je tragu naveo i pripremu sporazuma između talijanske agencije i hrvatske agencije Alan koja se bavi upravo nabavom naoružanja.

Što se tiče jačanja energetske suradnje, premijer Plenković istaknuo je da je Hrvatska važna kao regionalno energetsko čvorište, osobito na Sjevernom Jadranu gdje je i LNG terminal i naftni terminal.

„Želimo biti u potpunosti povezani s ključnim europskim energetskim tokovima“, poručio je.

Razmotrili su i širu međunarodnu situaciju, osobito situaciju u Ukrajini, na Bliskom istoku, ali i pregovore o novom proračunu Europske unije.

Službeni posjet Italiji premijer je ocijenio odličnim.

„Zahvaljujem predsjednici Vlade Meloni na želji koju dijelimo, a to je da u 2026. suradnja između Italije i Hrvatske bude još intenzivnija nego do sada i da se razgrana na područja kulture, znanosti i obrazovanja“, zaključio je.