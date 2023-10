Premijer Plenković: "Milanović stvarno ima puno vremena"

Predstavnici sindikata javnih službi otvorili su drugi krug pregovora s Vladom o izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU), a Zakon o izbornim jedinicama mora ponovno u saborsku proceduru.

Samo je to dio problema pred Vladom, koju vodi Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a, stranke koja je pred velikim izazovima u Slavoniji, između ostalog, i zbog svinjske kuge te stravičnog požara, a neki nisu zaboravili primjerice niti na plinsku aferu.

Plenković se u izjavi za medije prvo pohvalio da pojeftinjuju benzin i dizel te dodao: "Vlada će i dalje, kao što to čini već dvije godine, voditi računa o tome da osim što smo održali cijenu plina i struje na razini da se energetska kriza ne osjeti, voditi računa i o cijenama naftnih derivata."

Opetovao je i osudu terorističkih napada Hamasa u Izraelu: "Ovo su brutalni napadi, bez presedana, doslovno egzekucija civila."

Osvrnuo se potom na unutarnja zbivanja i nastavio sukob s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, ovaj put oko Zakona o izbornim jedinicama.

"Jučer sam slučajno nakon dugo vremena slušao Milanovića. On stvarno ima puno vremena i do detalja prati nastupe mene i saborskih zastupnika. Ima to vremena detaljno pratiti, njegova je lijenost nadopunjena namjerom da ne potpiše Zakon o izbornim jedinicama u roku ne samo presedan… Dok je bio premijer, 13 puta je Josipović potpisao zakone u roku manjem od osam dana", požalio se Plenković.

Kazao je da je Sabor htio da Zakon stupi na snagu 1. listopada jer je Ustavni sud ukinuo raniji Zakon s 1. listopadom: "Zakonodavac je htio da ne bude pravnog vakuuma i da novi Zakon stupi na snagu kad stari prestane važiti. Zakon je prošao dva čitanja u Saboru. Ako je mogao potpisivati dva zakona tad, laže da je sad to problem."

"Ulovio se bilance, optužio našu vladu da smo najgori u EU-u. Nije mogao izabrati ljepšu temu za mene kao premijera. Dobio je izbore zahvaljujući Ivi Sanaderu. Postao je predsjednikom ponajviše zahvaljujući Miroslavu Škori čija je kandidatura bila kula od karata, medijski stvorena, simpatičan pjevač, malo domoljublja, malo opstrukcija unutar dijela HDZ-a...", ustvrdio je Plenković, kao i da Milanović imao proruske stavove.

"Otišao je u UN i nije spomenuo Ukrajinu u govoru, kao da teme nema. Koronu je usporedio s karijesom. I sad radi potez koji ima za cilj samo političku opstrukciju. Namjerna svjesna opstrukcija samo radi opstrukcije. Zakon će opet ići u Sabor, biti izglasan, ali to će trajati, bit će potrošen novac. Tu je zla namjera. Što se tiče bilance, u njegovom mandatu BDP je narastao za 880 eura, a u našem za više od 6100 eura. U njegovu mandatu nisu htjeli raditi tunel Učka, Pelješki most, za Schengen nisu napravili ništa, eurozonu ni spomenuli nisu… I onda on nama ima obraza govoriti o bilanci", čudi se Plenković.

"Ja stalno brinem o socijalnoj koheziji", ustvrdio je premijer, a odbacio je i mogućnost da ima oporbu u HDZ-u: "HDZ je toliko demokratičan koliko ga ja vodim da ne znam tko nije mogao ili smio otvoriti neku temu."

Nakon novinarskih pitanja osvrnuo se na intervju prvog čovjeka Osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je rekao da Frane Barbarić šteti HDZ-u.

"Mogao je nešto reći na nekom sastanku, na Predsjedništvu nije bio nijednom. Ako ima nešto reći, ima prigodu svaki ponedjeljak. Za Barbarića sam rekao da pravno mora riješiti to sve oko gradnje, a što se tiče druge teme, to je na Vladi", rekao je Plenković i dodao: "Ne vidim da nam je Barbarić uteg, HDZ stoji stabilno."