Premašeni rezultati turističkog prometa iz cijele 2024. godine

U prvih deset mjeseci ove godine Splitsko – dalmatinsku županiju je prema podacima iz sustava eVisitor posjetilo 3,8 milijuna gostiju koji su ostvarili 18,5 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju. To je rast od 3% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzimajući u obzir cjelokupni promet uključujući nekomercijalni smještaj i nautiku (charter) ostvareno je 4,1 milijuna dolazaka i 20,7 milijuna noćenja. Ovime su ujedno premašeni dolasci i noćenja ostvareni u 12 mjeseci 2024. godine.

U prvih deset mjeseci u Srednjoj Dalmaciji najveći broj noćenja ostvarili su Poljaci (2,3 milijuna), Nijemci (2,2 milijuna), domaći turisti (1,4 milijuna), Česi (1,2 milijuna), turisti iz Ujedinjene Kraljevine (1,2 milijun) i turisti iz BiH (1,1 milijun). Najveći broj noćenja u prvih deset mjeseci ostvaren je u Splitu (3 milijuna), Makarskoj (1,7 milijuna), Omišu, Baškoj Vodi i Tučepima. Promatrajući prema klasterima, najveći promet ostvaren je na Splitskoj rivijeri (ukupno 46% noćenja), Makarskoj rivijeri (33% noćenja), otoku Braču (10% noćenja), dok na otok Hvar, otok Vis i Dalmatinsku zagoru otpada oko 11% noćenja ostvarenih u dosadašnjem dijelu 2025. godine.

Kada je u pitanju smještaj, najveći broj noćenja u komercijalnom smještaju ostvaren je u objektima u domaćinstvu (10,6 milijuna) i hotelima (4,9 milijuna).

Nadalje, kada je u pitanju posezona 2025. godine, odnosno dosadašnji dio posezone koji se odnosi na mjesece rujan i listopad, ukupno je ostvareno 700.000 dolazaka i 3,2 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju što predstavlja rast od 4% u dolascima i 3% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbrojniji gosti u ovom razdoblju su gosti iz Njemačke, Poljske, gosti iz Ujedinjene Kraljevine, domaći turisti te gosti iz SAD-a.