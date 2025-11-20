Prelijepa Dalmatinka noćas bi mogla biti proglašena najljepšom ženom na svijetu. Doznali smo kakva je situacija kod Laure par sati prije finala

U proteklih nekoliko tjedana svi su vidjeli i čuli za Lauru Gnjatović, prelijepu medicinsku sestru iz Zadra koja je ove godine postala Miss Universe i svojom ljepotom i šarmom osvojila srca diljem svijeta. Pred Hrvatskom je zasigurno povijesni uspjeh na izboru za Miss Universe

Izbori za Miss devedesetih su bili jako popularni, a onda je uslijedila stagnacija. No, Hrvatska ponovno ima misicu koju zna čitava država i koju ćemo definitivno prepoznati gdje god se pojavi.

Tko je Laura Gnjatović?

Laura je rođena u Zadru, gdje je završila Medicinsku školu Ante Kuzmanića, a životni put odveo ju je na jug Hrvatske, u Dubrovnik. Tamo danas uspješno balansira između studija, posla, sporta i niza osobnih interesa, gradeći reputaciju svestrane i ambiciozne mlade žene.

Studentica je treće godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, a uz fakultet radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici. Ranije iskustvo stekla je u hitnoj medicinskoj službi, gdje se susretala s emocionalno najzahtjevnijim situacijama — iskustvo koje ju je, kako kaže, učvrstilo u profesionalnom smislu i naučilo smirenosti pod pritiskom.

Njezin dan često započinje u ranim jutarnjim satima, pun poslovnih i akademskih obveza, a završava treninzima. Laura govori tri strana jezika – engleski, talijanski i španjolski – a još tijekom školovanja osvajala je nagrade na jezičnim natjecanjima.

Uz medicinsku struku, značajan dio njezina života čini sport. Profesionalna je odbojkašica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, s kojim je osvojila zlatnu medalju u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Sport ju je, ističe, naučio disciplini, timskom radu i upornosti.

Krajem 2024. godine okušala se i u svijetu mode, debitirajući na Dubrovnik Fashion Ballu. U slobodno vrijeme, kojeg nema mnogo, posvećuje se umjetnosti: pleše, slika, svira gitaru te stvara foto i video sadržaj. Velika je ljubiteljica prirode i životinja, a djetinjstvo provedeno u Paljuvu i Benkovcu opisuje kao korijene od kojih je naučila rad, poštenje i zahvalnost.

Godine 2025. okrunjena je titulom Miss Universe Hrvatske, pobijedivši 13 finalistica. Krunu joj je uručila prošlogodišnja pobjednica Zrinka Ćorić. Kao nova Miss, Laura ističe kako želi raditi na promicanju fizičkog i mentalnog zdravlja te koristiti svoju vidljivost kako bi bila glas onima koji nemaju priliku biti saslušani.

Ivana Delač: "Ako pobijedi, za nju počinje novi život"

"Pred proglašenje pobjednice razgovarali smo s bivšom Miss Universe Ivanom Delač koja nam je detaljno objasnila zbog čega je Laura ove godine izazvala toliko pozornosti, kako funkcionira sustav Miss Universe, što se događa iza kamera te što bi Laurin eventualni povijesni uspjeh značio za nju i za Hrvatsku.

Interes je ove godine iznimno velik jer je Laura svojom osobnošću, autentičnošću i prirodnom karizmom osvojila ljude diljem Hrvatske. Ona je upravo ono što Miss Universe traži obrazovana, elokventna, emotivno inteligentna i potpuno prirodna pred kamerama. Publika voli njezin humor, spontanost i pristupačnost. Laura ne pokušava biti nešto što nije i vjerojatno je i globalna publika reagirala jače nego ikada na jednu hrvatsku predstavnicu. Ona završava studij sestrinstva, radi 12 sati u hitnoj pomoći u Dubrovniku , jako se trudi na Tajlandu i zaslužuje visok plasman", kaže nam Ivana Delač.

Laura je snimila šaljivi TikTok gdje je dala naslutiti da su je odbili mnogi sponzori u Hrvatskoj i sada požalili. Delač objašnjava o čemu se tu radi

"To je bio potpuno šaljiv sadržaj. Tko je poznaje zna da se voli smijati I našaliti. Nije riječ o nikakvoj drami niti stvarnom problemu već o tipičnoj situaciji u kojoj se mnoge missice na početku karijere nađu: sponzori jednostavno ne mogu znati tko će globalno eksplodirati.

Laura je do jučer bila nepoznata široj javnosti , a danas njezine objave dosežu milijunske preglede i cijeli svijet raspravlja o Hrvatskoj I to je odlična promocija za našu zemlju. TikTok je bio njena simpatična šala o tome kako ljudi ponekad prepoznaju potencijal tek kad se dogodi veliki uspjeh", kaže Delač.

"Godinama su kod nas izbori za Miss bili podcijenjeni. Malo tko je upućen kako stvari stvarno funkcioniraju. Missice danas imaju po dva fakulteta, govore nekoliko svjetskih jezika, rade na globalni projektima I inicijativama za pomoć zajednici. Jedan od najvažnijih segmenata svjetskog natjecanja je ‘‘Voice for Change‘‘ ili ‘’ Beyond the Crown’’ koji daje platformu natjecateljicama da zagovaraju društveno važne teme i koriste svoj glas za pozitivne promjene. Svaka missica predstavlja projekt ili inicijativu usmjerenu na rješavanje globalnih izazova poput obrazovanja, klimatskih promjena, prava žena, mentalnog zdravlja ili borbe protiv nasilja. Ovaj segment natjecanja ne ocjenjuje samo elokvenciju i strast natjecateljica, već i stvarni utjecaj koji njihovi projekti imaju na zajednicu. Sve to dovodi do velikih brojki.

Često me pitaju Jesu li izbori ljepote izgubili na važnosti i gledanosti? Odgovor je jasan – nisu, već su doživjeli potpunu transformaciju i do sada nezabilježen doseg. Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, postala je simbol novog vala interesa za nacionalne izbore ljepote. Dok se prije dvadesetak godina pozornost gledatelja mjerila isključivo TV-prijenosima (najviše do milijun nacionalnih gledatelja) , danas se ona očituje u više desetaka milijuna pregleda i interakcija na digitalnim platformama. Prijenosi povezani s izborom Miss Universe, premašiti će ukupni doseg od 40 milijuna pregleda samo na društvenim mrežama. Pridodajmo tome svakodnevne objave naših medija i dobiti ćete zapanjujuće rezultate I ogroman broj odnosno relevantan I mjerljiv podatak. Ove činjenice pokazuju da su izbori ljepote i dalje relevantni, ali u skroz drugačijem obliku; digitalizirani, globalno dostupni i iznimno praćeni. Publika više ne sudjeluje samo pasivno putem televizije, već aktivno kroz komentare, dijeljenja i praćenje kandidatica na društvenim mrežama.

Izbori ljepote nisu izgubili na važnosti, naprotiv, doživljavaju svoj digitalni procvat i ostvaruju rezultate koji premašuju sve prijašnje okvire gledanosti i interesa", dodaje.

Vrijedi onda spomenuti tko je od sponzora nije odbio

"Ključni partneri Direkcije Miss Universe Hrvatske su dugogodišnji sponzori, hrvatske tvrtke koje su prepoznale vrijednost projekta. No važno je istaknuti i širi kontekst, kako je pojasnio Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske: „Svih ovih godina koliko se izbor održava u Hrvatskoj, čak i za vrijeme pandemije živjeli smo u nadi da će ljudi shvatiti da je sudjelovanje na ovakvom izboru važno poput sudjelovanja hrvatskih sportaša na svjetskim natjecanjima. Sve to pridonosi vidljivosti i promociji Hrvatske. Drago nam je da ipak postoje ljudi i tvrtke poput Klinike Svjetlost i Nova rent-a-cara , dr.Vivian estetic’s koji nas vjerno prate i podržavaju i na tome im neizmjerno hvala. Nadamo se podršci u 2026.godini i ostalih hrvatskih tvrtki.”

Laura Gnjatović je pakiranje za tajland obavila jako organizirano, a sama je rekla: „Desetak dana prije puta spakirala sam večernje haljine Lella Design, Zigmanov kostim. Iz MUO-a smo dobili raspored aktivnosti i listu outfita koji su potrebni, što je uvelike pomoglo. Srećom, u Tajlandu je toplo, pa sam ponijela ljetne kombinacije, Baldinini cipele, Pletix kupaće kostime i nakit Zlatarne Dodić. U kofere sam spakirala šminku zahvaljujući Aura kozmetici i Bipa Backstage, Schwarzkopf proizvode za kosu i vrhunske kreme dr. Vivian Estetics. Ponijela sam i poklone koje je pripremila Hrvatska turistička zajednica za ostale cure i domaćine. Neizmjerno im hvala", kaže Delač.

Noćas je proglašenje pobjednice. Delač otkiriva u kakvom je Laura raspoloženju

"Laura je u jako dobrom raspoloženju, mirna je, fokusirana i zahvalna. Ulazi u finale bez pritiska jer zna da je dala sve od sebe. Svjesna je da favoritkinje dolaze iz zemalja s ogromnim budžetima i višedesetljetnim tradicijama finala, ali isto tako zna da se Hrvatska ove godine našla među najpraćenijim zemljama na društvenim mrežama. Ona želi jedno: da uživa, da ostane autentična i da predstavi Hrvatsku s osmijehom i srcem", govori Delač.

Hrvatska je prema kladionicama na 9. mjestu

Nekoliko sati prije finala, kladionice Hrvatskoj daju 3% šanse za pobjedu i Lauru Gnjatović vide na devetom mjestu. To bi bio sjajan uspjeh, ali kladionice svakako nisu uvijek u pravu.

"Kladionice nisu službeni pokazatelj uspjeha, ali jesu jasan signal globalnog interesa i medijske vidljivosti. To znači da je Laura uspjela ono što se ne može kupiti ; dobiti spontanu podršku i međunarodne reakcije. Da se Hrvatska nađe na samom vrhu predviđanja, i to bez velikog marketinga, govori sve. Bez obzira na ishod, ovo je jedan od najvećih PR uspjeha hrvatskog izbora ljepote dosad. Hvala svim hrvatskim medijima što svakodnevno izvještavaju o Miss Universe", kaže Delač.

Što će se dogoditi ukoliko Laura noćas pobijedi?

Pred nama je najuzbudljivije finale Miss Universe posljednjih nekoliko godina. Hrvatska ima ozbiljne šanse za dobar plasman i mnogi se pitaju što će se dogoditi ukoliko Laura Gnjatović noćas pobijedi.

"Ako Laura pobijedi za nju počinje potpuno novi život. Pobjednica Miss Universe potpisuje ugovor s Miss Universe Organization (MUO) i postaje zaposlenica organizacije na godinu dana. Predsjednik MUO je Raul Rocha, a CEO Mario Búcaro. Stvari su se promijenile u posljednjih nekoliko godina. Kada sam ja bila Miss Universe Hrvatske 2003., vlasnik MUO-a bio je Donald Trump. Kasnije je organizacija prešla u WME/IMG, a Miss Universe je tada imala godišnju plaću oko 250.000 USD i živjela je u New Yorku u stanu koji je plaćao MUO. Danas je situacija drugačija; MUO je 2022. kupila tajlandska poduzetnica Anne Jakrajutatip, pravila su modernizirana, više nema dobne granice, natjecati se mogu udane žene, majke, transrodne osobe i plus size manekenke. Organizacija je premještena u Meksiko.

Plaća pobjednice danas nije javna, ali ono što je poznato je da Miss Universe putuje svijetom cijelu godinu, prosječno u 27 do 32 države, ima asistenta, osiguranje i radnu vizu ukoliko boravi u USA, sve troškove putovanja i smještaja plaća organizacija domaćina , dobiva garderobu, beauty tretmane, nakit i brojne sponzorske pogodnosti, sudjeluje u kampanjama, humanitarnim projektima i nacionalnim izborima. Treba napomenuti i da kruna nije osobno vlasništvo pripada MUO-u i predaje se sljedećoj pobjednici.

Za Direkciju Miss Universe Hrvatske bi to značilo godinu dana vrlo intenzivnog međunarodnog angažmana, PR aktivnosti i globalne vidljivosti Hrvatske. To bi bio i najveći uspjeh u povijesti Miss Universe Hrvatske. Marija i Vladimir Kraljević Velika su potpora Lauri od samog početka, vjeruju u nju I bez obzira na večerašnji plasman biti će uvijek ponosni", zaključuje Delač.

DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNOST – VOICE FOR CHANGE, BEYOND THE CROWN I ŽIRIJI Zbog pogrešnih tumačenja u javnosti važno je objasniti strukturu natjecanja prema službenoj izjavi MUO, sve faze imaju zasebne žirije koji se mogu, ali i ne moraju preklapati. Voice for Change / Beyond the Crown – društveno–utjecajni program, potpuno odvojen od službenog natjecanja – može i ne mora imati utjecaj na bodovanje u finalu – ima svoj poseban žiri koji nije povezan s preliminarnim ni finalnim žirijem – focus je na liderstvu, obrazovanju, zdravlju, inkluziji, pravima žena, ekologiji i humanitarnim projektima Preliminarno natjecanje Sastoji se od: intervjua,natjecanja u kupaćim kostimima I večernjim haljinama. Preliminarno natjecanje određuje tko ulazi Top 30, koji se objavljuje tek u finalu. Finale Objavljuje se Top 30 , izbor se sužava na Top 12 nakon čega finalistice imaju u natjecanje u kupaćem kostimu i večernjim haljinama. Slijedi eliminacija na Top 5 koje odgovaraju na pitanja žirija, odabir Top 3 te završna riječ prije proglašenja pobjednice.