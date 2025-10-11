Predstojnik splitske Pedijatrije: "Otprilike 50 tisuća djece nema primjerenu zdravstvenu skrb od svog pedijatra"

Hrvatska se suočava s krizom u primarnoj pedijatrijskoj skrbi. Naime, u mreži nedostaje čak 31 posto liječnika, što znači da mnoga djeca nemaju stalnog pedijatra.

Istodobno i pedijatri u bolnicama pod velikim su opterećenjem. O tome se raspravljalo u Šibeniku - na 16 tom kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva - na kojem se okupilo oko 800 sudionika.

Sustav dječje zdravstvene skrbi puca pod teretom kritičnog nedostatka pedijatara, piše HRT.

Ugroženi su kontinuitet i dostupnost medicinskih usluga, a problem se prelijeva na bolničke službe.

- Zato što roditelji s djecom dolaze na naš hitan prijem i to opterećuje našu hitnu ambulantu. Naravno i mi smo desetkovani s našim bolničkim pedijatrima, rekla je voditeljica Odjela za pedijatriju Opće bolnice Pula, Vlasta Rebić.

Dvije od četiri šibenske ordinacije nemaju stalnog liječnika i označene su kao takozvani "tim bez nositelja".

- Zadovoljni smo, samo je doktor otišao u mirovinu i onda svaki put kad dođemo je drugi doktor, inače sve drugo je u redu, rekla je Mirela Kalik.

Krovno društvo pedijatara apelira - potrebno je odmah reagirati. U sedam županija stanje je alarmantno.

Otprilike 50 tisuća djece uistinu nema primjerenu zdravstvenu skrb od svog pedijatra što je iznimno loše. Jer je pedijatar netko tko će ukazivati na zdrave načine života i dakle nekako se brinut se da imamo i zdravu populaciju, naveo je predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split Joško Markić.

Prosječno imaju do tisuću 400 malih pacijenata, što je za trećinu više od optimalnog. A "primarci" su, kažu - stožerna služba u mreži javnog zdravstva

- Veliki dosezi su ostvareni u smislu poboljšanja života i kvalitete života i preživljavanja djece upravo tim modelom. Bila bi velika katastrofa za Hrvatsko društvo bi se taj model urušio, pojašnjava predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva Aida Mujkić.

Posljedice bi mogle biti dalekosežne. Struka prije svega na dijalog poziva HZZO, piše HRT.

- Da nas se doživi kao partnere. Ne gledati na nas samo kroz financijsko opterećenje, jer sve bolesti odrasle dobi, vuku korijene iz djetinjstva, navela je predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Mirjana Kolarek Karakaš.

Ministarstvo zdravstva najavljuje: država će financirati 250 specijalizacija u pedijatriji do 2029.

- To nije atraktivna specijalizacija, jer se puno radi, djeca su najosjetljivija populacija. Uz djecu imamo i roditelja i teško je raditi kao jedan pedijatar i u primarnoj i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, zaključuje Vlasta Rebić, voditeljica Odjela za pedijatriju Opće bolnice Pula

Hitno stanje - traži hitne mjere. Radi očuvanja zdravlja djece, ali i cijele nacije, djelovati treba odmah.