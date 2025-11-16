Predstavnici SNV-a i Prosvjete zapalili svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje: "S dubokom tugom sjećamo se svih žrtava"

Srpsko narodno vijeće (SNV) objavilo je danas priopćenje u kojem se s dubokom tugom prisjeća svih žrtava ratnog stradanja u Vukovaru i Škabrnji.

"S dubokom tugom sjećamo se svih žrtava ratnoga stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji. Sa svima, a u prvom redu s njihovom rodbinom, prijateljima i sugrađanima, suosjećamo zbog gubitaka koje su pretrpjeli i patnji koje su im prouzročene", stoji u priopćenju.

"Unatoč obeshrabrujućim okolnostima u kojima se ove godine pridružujemo sjećanju, nećemo prestati djelovati na zagovaranju sjećanja kojim će se graditi - kako mir i pomirenje - tako i sloboda, jednakost i solidarnost u življenju i djelovanju svih građana Republike Hrvatske, uključujući i njezine građane srpske nacionalnosti", navodi se u priopćenju koje potpisuju Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Boris Milošević, predsjednik SNV-a, te Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”

Tijekom jutra predstavnici Srpsko narodno vijeće (SNV) i Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", u zagrebačkoj Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg, na Cvjetnom trgu, zapalili su svijeće i tim činom odali počast svim žrtvama ratnog stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji.