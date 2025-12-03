Predstavnici NP Paklenica u studijskom posjetu Lovćenu: Jačanje regionalne suradnje i razmjene znanja

Dana 2. prosinca 2025. godine Nacionalni park Lovćen ugostio je delegaciju Nacionalnog parka Paklenica iz Republike Hrvatske u okviru izuzetno značajne studijske posjete usmjerene na stručnu razmjenu, unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i jačanje prekogranične suradnje. Ovaj susret predstavlja važan korak u povezivanju dvaju parkova koji, iako razdvojeni državnim granicama, dijele slične izazove i jednaku predanost očuvanju prirodne i kulturne baštine.

Delegaciju NP Paklenica činili su stručnjaci različitih profila, uključujući upravljački i terenski kadar parka poznatog po impresivnoj geomorfologiji, bogatoj biološkoj raznolikosti te dugoj tradiciji zaštite prostora u kojem se isprepliću prirodna i kulturna vrijednost. Njihov cilj bio je upoznati specifičnosti NP Lovćen, dobre prakse u upravljanju te izazove s kojima se crnogorski park suočava, kako bi se postavila čvrsta osnova za buduće oblike suradnje.

Svečani doček i predstavljanje parka

Studijska posjeta započela je na Ivanovim koritima, simboličnom i funkcionalnom središtu NP Lovćen, gdje je goste dočekala direktorica parka Kata Varagić. U pozdravnom obraćanju Varagić je istaknula kako je riječ o „primjeru istinske profesionalne razmjene i prilici za dublje povezivanje dviju institucija koje dijele iste vrijednosti i odgovornosti“.

Naglasila je da NP Lovćen intenzivno radi na očuvanju osjetljivih ekosustava, obnavljanju kulturnog nasljeđa te razvoju održivih modela upravljanja prostorom. Dodala je i da je iskustvo NP Paklenica dragocjeno za Lovćen, osobito zbog dugogodišnje tradicije upravljanja visoko posjećenim planinskim područjem.

Obilazak katuna, flore i faune Lovćena

Prvi dio terenskog obilaska bio je posvećen katunu Velji Bostur, jednom od autentičnih katunskih naselja Lovćena. Predstavnici NP Lovćen upoznali su goste s njegovom povijesnom i kulturnom vrijednošću, procesima obnove te značajem katunskih područja u očuvanju nematerijalne baštine i razvoja održivog turizma.

Poseban naglasak stavljen je na floru Lovćena, bogatu endemskim, reliktnim i subendemskim vrstama. U razgovoru su razmatrani izazovi poput pritiska turizma i klimatskih promjena, kao i važnost stalnog monitoringa osjetljivih ekosustava. Razgovaralo se i o Lovćenskoj fauni, ponajviše o staništima divokoze, ptica grabljivica i brojnih insekata, uz isticanje potrebe za planiranjem koridora za nesmetano kretanje divljih životinja.

Mauzolej Petra II. Petrovića Njegoša – središnji dio posjeta

Središnji trenutak studijske ture bio je obilazak Mauzoleja Petra II. Petrovića Njegoša, gdje je delegaciju dočekao čuvar-kustos Lazar – Lazo Radović. On je gostima predstavio povijesnu, sakralnu i kulturnu vrijednost monumentalnog djela koje potpisuje poznati kipar i arhitekt Ivan Meštrović, kao i jedinstvenu poziciju Mauzoleja na Jezerskom vrhu.

U nastavku programa književnik i publicist Božidar Proročić predstavio je priče, legende i toponime vezane uz Lovćen, stvarajući narativ koji je spojio etnologiju, mitologiju i kulturnu povijest. Njegova interpretacija „Svete planine“ i simboličkih slojeva koji oblikuju crnogorski identitet ostavila je snažan dojam na goste iz Hrvatske.

Razmjena iskustava i najava buduće suradnje

Predstavnici NP Paklenica podijelili su svoja iskustva u organizaciji posjeta, upravljanju osjetljivim kanjonskim i pećinskim sustavima te suočavanju s izazovima masovnog turizma. Naglasili su kako će im boravak na Lovćenu ostati u „trajnom i dubokom sjećanju“, zahvaljujući gostoprimstvu, ljepoti pejzaža i stručnosti domaćina.

Studijska posjeta pokazala je da zaštićena područja regije ne trebaju djelovati izolirano, već kao dio šire mreže unutar koje se razmjenjuju znanja, metode i ideje. Lovćen i Paklenica ovim su susretom dodatno učvrstili profesionalne veze, a njihova buduća suradnja može biti primjer kako priroda povezuje ljude preko granica, vremena i kultura.