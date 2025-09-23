Predstavljeni rezultati projekta ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Cemexu

Cemex Hrvatska predstavio je rezultate projekta gradnje sunčanih elektrana na trima svojim lokacijama sufinanciranog sredstvima Modernizacijskog fonda EU. Gradnja fotonaponskih sustava na pogonima Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu, Sv. Kajo u Solinu te terminalu Podsused u Zagrebu vrijedna je ukupno preko 5 milijuna eura, od čega je 2,9 milijuna eura sufinancirano europskim sredstvima.

Cemex je tako pokrio krovove čak 28 svojih građevina sunčanim elektranama ukupne snage 6,377 MW. One će godišnje proizvoditi 8,4 GWh električne energije za potrebe kompanije, što čini 6 posto ukupne godišnje potrebe za energijom u Cemexu Hrvatska. Također, ovim će ulaganjem Cemex smanjiti ukupne godišnje emisije iz svog poslovanja za 1.337,57 t CO2.

„Povećanjem vlastitih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora smanjujemo ugljični intenzitet naše proizvodnje i optimiziramo energetski miks, što je jedan od stupova naše strategije dekarbonizacije. Ovaj projekt je samo jedna u nizu mjera usmjerenih na ostvarenje naših klimatskih ciljeva i jačanje energetske otpornosti; u tijeku su novi projekti kojima planiramo osigurati još 17 GWh proizvodnje iz obnovljivih izvora za potrebe našeg poslovanja“, naglasio je Marijan Zekić, voditelj projekata i osiguranja kvalitete u Cemexu Hrvatska.

Predstavljeni projekt još je jedan korak prema ostvarenju ciljeva povećanja korištenja čiste energije u Cemexovoj proizvodnji. Globalni cilj Cemexovog klimatskog programa Budućnost na djelu jest postati kompanija s neto nultom stopom emisija CO2 do 2050. Sve aktivnosti koje se provode usmjerene su na postizanje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te postizanje razine korištenja energije iz niskougljičnih izvora od 65 posto udjela u potrošnji električne energije.

„Polazeći od ciljeva dekarbonizacije, u Cemexu kontinuirano ulažemo u povećanje energetske učinkovitosti i u nove tehnologije koje podižu klimatsku i okolišnu efikasnost naše proizvodnje. To podupire i jedan od naših ključni poslovnih ciljeva, a to je razvoj niskougljičnih, a u konačnici i ugljično neutralnih proizvoda čime gradimo sveobuhvatan model poslovanja koji doprinosi budućnosti gradnje s manjim emisijama CO₂ u cijelom lancu vrijednosti“, rekao je predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska, Alen Voloder.

Projekte Splitsko-dalmatinske županije u postizanju nacionalnih i europskih klimatskih ciljeva naglasio je Mario Jakić, ravnatelj Dalmatinske energetske agencije, i dodao: „Želimo omogućiti sinergiju između poduzetnika, ulagača i fakulteta kako bismo ubrzali našu energetsku tranziciju. Poduzetnički projekti poput ovog koji predstavljamo danas su hvalevrijedni jer nas vode korak bliže postizanju tog cilja. No osim toga, Cemex je prepoznao i potrebe u zajednici te financirao projekte postavljanja fotonaponskih sustava za lokalne škole i klubove, što posebno pozdravljamo“.

Cemex Hrvatska je u velikom investicijskom ciklusu usmjerenom na energetsku učinkovitost u posljednjih nekoliko godina uložio značajna sredstva u modernizaciju svojih pogona, odnosno u projekte koje ga vode u smjeru ostvarenja ciljeva svoje strategije dekarbonizacije. Posljednji završen projekt energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sufinanciran europskim sredstvima bio je projekt energetske učinkovitosti u tvornici Sv. Juraj, vrijednosti približno 3 milijuna eura, završen 2023. godine.