Predstavljen program Weekenda.18: Hejteri, stereotipi i predrasude, novinarske zvijezde, šest festivala, jedan nezaboravan doživljaj

Sinoć je na maksimirskom Vidikovcu uz inspirativne razgovore i ljetnu atmosferu predstavljeno ono što nas čeka od 18. do 21. rujna u Rovinju – program najuzbudljivijeg regionalnog festivala Weekenda.18. Šest festivalskih cjelina, deset dvorana, preko 120 panela i radionica, više od stotine govornika i partnera i tri dana koja mijenjaju pravila igre.

„Od 2008. stigli smo do 2025. Ove godine slavimo veliki 18. rođendan i donosimo najveće izdanje dosad. Ove godine, uz naše stalne teme, uvodimo dva potpuno nova festivalska formata, Investment.Weekend i Energy.Weekend, jer publika traži više. Više znanja, više inspiracije i više prilika za povezivanje”, istaknuo je Tomo Ricov, direktor Weekenda.18.

Weekend.18 ostaje srce Weekenda

Ove godine, na scenu dolaze imena koja mijenjaju pravila igre: Lara Boro, CEO The Economist Groupa, govorit će o ulozi medija u geopolitičkom kaosu, dok će legendarni Michael Wolff, autor i novinar, otkriti kako izgleda izvještavanje iz središta američke politike. Nagrađivana novinarka Mariana van Zeller, autorica serijala Trafficked, vodi publiku kroz najmračnije dijelove crnog tržišta, dok Mojmira Pastorčić, urednica i voditeljica RTL Direkt, sudjeluje u panelu „Žene u newsu: Istina i odgovornost u krizama“.

Panel o nacionalnim stereotipima „Bili Srbin, Hrvat i Slovenac“ uključit će Dragoljuba Petrovića, urednika dnevnog lista Danas, Antu Tomića, pisca i kolumnista te Zorana Predina, kantautora, uz uvijek rado viđenog gosta Weekenda, Zorana Kesića, urednika i voditelja. „Hejteri, tko su ti čudni ljudi“ otkrit će nam Zoran Šprajc, urednik s RTL-a, Slobodan Georgiev, komentator i novinar, Ida Prester, psiholog Boris Jokić i Robert Čoban, suvlasnik i predsjednik Color Press Grupe. „Je li Amerika još uvijek obećana zemlja?“, „Istina pod opsadom, izvještavanje u doba globalnih kriza“, „Europa vs Big Tech“ i „SRAM vas bilo“ samo su neki od panela i predavanja na Weekendu.18., a čitav program možete provjeriti na www.weekend.hr .

Ljudi u fokusu trećeg HR.Weekenda

Treće izdanje HR.Weekenda donosi rasprave o budućnosti rada i liderstva, uključujući privlačenje i zadržavanje talenata, izgradnju motivirajuće kulture te razvoj lidera i HR funkcija. Sudionici će pratiti panele i radionice o strateškom partnerstvu HR-a i lidera, upravljanju promjenama, transparentnosti plaća, utjecaju AI-ja, izazovima u javnom sektoru te interpersonalnim i etičkim pitanjima na radnom mjestu.

Među istaknutim govornicima su Ilya Bonic, predsjednik odjela za karijere i voditelj strategije u Merceru, koji će govoriti o strateškom upravljanju ljudima, Asli Oktay, voditeljica ljudskih potencijala za Adria klaster u BAT-u, koja će predstaviti razvojni put mladih talenata, Boris Vukić, partner i suosnivač Adizes Southeast Europe, Marina Matić, suosnivačica Lotse te Antonija Kapović, direktorica ljudskih resursa u Bugatti Rimac, koji će dijeliti primjere dobre prakse i iskustva iz svojih organizacija. Program HR.Weekenda pronađite ovdje .

Najnoviji trendovi na AI.Weekendu

„AI.Weekend je prošle godine doživio sjajan start, ali ono što smo pripremili za ovo izdanje nadamo se nadilazi visoko postavljena očekivanja za ovu godinu. Danas nitko ne može ignorirati AI, a mi želimo pokazati kako može biti saveznik u poslovanju kroz konkretne primjere, ali i prikazati često prenapuhane mitove. Dovodimo vodeće investitore, osnivače uspješnih startupa i stručnjake koji oblikuju AI ekosustav kroz raznorazne industrije kako bismo otvorili iskrene razgovore o potencijalnoj bliskoj budućnosti umjetne inteligencije. Doznat ćete kakve se svjetske priče stvaraju u Hrvatskoj, ali i što misle iskusni investitori od Silicijske Doline do Singapura. Umjetna inteligencija nije samo tehnologija, to je pitanje odgovornosti i vizije, a Rovinj je pravo mjesto za takve rasprave“, naglasio je Nikola Pavešić, direktor AI.Weekenda.

Drugo izdanje AI.Weekenda donosi još više inspiracije i praktičnih primjera. Kako AI mijenja industriju zdravstva, financija i marketinga? Što nam donosi generativna inteligencija? Među govornicima su Sheel Mohnot, suosnivač Better Tomorrow Venturesa, Vishal Harnal, managing partner iz 500 Globala, Victor Dodig, predsjednik i CEO Canadian Imperial Bank of Commerce, Łukasz Gabler iz TikToka, Ervin Jagatić, Product Director u Infobipu i mnogi drugi. Čitaj program AI.Weekenda možete naći ovdje .

Drugo izdanje Finance.Weekenda i financije nove generacije

Drugi Finance.Weekend otvara vrata svijetu modernih financija. Umjesto klasičnih predavanja, posjetitelje očekuju interaktivni paneli, studije slučaja i networking uz vrhunske stručnjake poput Michaela Boyda, bivšeg direktora riznice Applea s 20 godina iskustva u globalnim financijskim projektima. U ulozi kontrolinga u telekom operacijama raspravljat će Matija Kovačević, CFO Hrvatskog Telekoma, Anita Lazović, CFO Orion Telekoma i Matija Mandić, CFO u Telemachu. Sport i biznis spaja Damjan Rudež, bivši NBA igrač i direktor Sunset Sport Festivala, a održivost i stvarnu primjenu ESG inicijativa razrađuju Ivana Krajinović, partnerica u EY-u, Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a i Mitar Božić, CFO u Medlog Austria. Program Finance.Weekenda pronađite ovdje .

Kapital susreće viziju na premijeri Investment.Weekenda

Novo lice Weekenda, Investment.Weekend, donosi priče o investicijama koje mijenjaju svijet. Na sceni će se naći George Yeo, bivši ministar vanjskih poslova Singapura, glavni ekonomist J.P. Morgana, Luis Oganes, Melk Bucher, menadžer za privatna infrastrukturna ulaganja u Partners Groupu, Jože Rant, CFO Aircasha, dok će se jedno ime naći na čak dvije Weekend pozornice, a to je već spomenuti Victor Dodig. Partner Investment.Weekenda je Zagrebačka škola ekonomije i managementa, a dekan Mato Njavro, ujedno i direktor festivala, istaknuo je: „Ulaganje u budućnost nije samo pitanje novca, već i vizije. Zato smo pokrenuli Investment.Weekend, platformu koja okuplja ljude koji imaju kapital i one koji imaju ideje, ali i sve one koji žele razumjeti kamo ide globalno tržište. Naš je cilj spojiti vizionare te stvoriti platformu za razvoj novih ideja.“ Program Investment.Weekenda pronađite na linku .

Energija budućnosti za prvi Energy.Weekend

Prvi Energy.Weekend Powered UP by E.ON donosi konkretna rješenja za energetsku tranziciju. U fokusu su obnovljivi izvori, e-mobilnost, novi poslovni modeli i ESG standardi. Predavanje “Kako svijet izgleda 2045. godine?” Korada Korlevića publici će ponuditi pogled u budućnost tehnologije, energije i društvenih promjena te otvoriti pitanje gdje se čovjek nalazi u novoj raspodjeli moći i energije. Tu su i teme poput „Power up Talk, power to the people“, „Elektromobilnost: Revolucija na struju (ili samo marketing)?“ te „Kad se sve ugasi: jesmo li spremni na blackout?“. Čitav program prvog Energy Weekenda provjerite ovdje .

„Energy.Weekend vidimo kao mjesto okupljanja gdje se spajaju znanje, inspiracija i ljudi koji vjeruju da energetska tranzicija nije samo nužnost, nego i prilika. Doći znači čuti najnovije trendove, povezati se s liderima industrije i pronaći ideje koje se mogu odmah primijeniti u praksi. Osim toga, atmosfera je opuštena i poticajna – nije samo konferencija, već zajedničko stvaranje budućnosti energije“, poručio je Vladimir Sabo, direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju.

Kad padne mrak, počinje Weekend zabava

Weekend nije samo u dvoranama. Kada završe paneli, počinju partyji koji se prepričavaju mjesecima. Prvu večer otvaraju Tihomir Pop Asanović i prijatelji uz vrhunski jazz-fusion zvuk, a posjetitelje očekuje i spektakularni nastup svjetske DJ zvijezde Jax Jonesa kojeg nam donose Omoda & Jaecoo. Ured za Ideje i Three Oh Two donose party za pamćenje na koji dolaze Tajči, Minea, Ilan Kabiljo, Vlatka Pokos i Ivana Banfić. Za energiju na plesnom podiju pobrinut će se DJ Uroš i DJ Stanko Bondža. Jer, kako kaže stara izreka: u Rovinju se najbolji poslovni razgovori vode nakon ponoći.

Jedan vikend, šest svjetova – i mjesto za vas

„Weekend nije samo mjesto okupljanja kreativne industrije, već i dokaz kako su događaji pokretači lokalne ekonomije i snažni ambasadori destinacije. Prema našim podacima, veliki događaji donose znatne skokove potrošnje u radijusu od nekoliko kilometara: od restorana i hotela do kulturnih i zabavnih sadržaja. Upravo zato Mastercard ulaže u uvide i partnerstva s destinacijama i organizatorima događaja: da bismo im pomogli mjeriti, planirati i stvarati održivu budućnost u kojoj gradovi nisu samo turističke točke na karti, nego pravi lifestyle brendovi“, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „Činjenica da je Weekend bezgotovinski festival osigurava praktičnost, ali i predstavlja primjer kako tehnologija može poboljšati iskustvo posjetitelja. Uz pogodnosti pri plaćanju Mastercard karticama i Priceless.com pakete koji spajaju ulaznice i smještaj, naš je cilj stvarati trenutke koji nadilaze samu kupnju – iskustva koja ljudi pamte, dijele i žele ponoviti. Weekend u Rovinju je upravo to.”

Smještaj u Rovinju osigurava Maistra grupa, a sve novosti o programu i novim govornicima pratite na službenoj web stranici te putem Instagram , Facebook , LinkedIn i TikTok kanala – jer još vam puno toga imamo za otkriti. Do tada rezervirajte treći vikend rujna za Rovinj i pridružite se Weekendu svih Weekenda!